Apple ਨੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕੀਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਕਮਾਈ, ਸੀਈਓ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਕਾਊਂਟਰਪੁਆਇੰਟ ਰਿਸਰਚ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਲ 2026 ਦੀ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਿਪ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ iPhone 17 ਸੀ।
Published : November 3, 2026 at 2:35 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਐਪਲ ਦੇ ਸੀਈਓ ਜੌਨ ਟਰਨਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਪਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਤੰਬਰ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਲੀਆ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਏ ਐਪਲ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 ਦੀ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਟਰਨਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰੋਪ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਏਸ਼ੀਆ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤੰਬਰ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਹਨ।
ਐਪਲ ਦੇ ਸੀਈਓ ਜੌਨ ਟਰਨਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਅਤੇ ਉਭਰਦੇ ਦੋਨਾਂ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤੰਬਰ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ ਮਾਲੀਆ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਤੰਬਰ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਤੰਬਰ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਈਫੋਨ ਤੋਂ ਹਾਸਿਲ ਮਾਲੀਆ 57.6 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਰਿਹਾ। ਸਪਲਾਈ ਸਬੰਧੀ ਰੁਕਾਵਟ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ 17 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਐਪਲ ਦੇ ਸੀਈਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ Apple Pay ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਐਕਸੇਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸਾਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕਾ ਉਪਲਬਧ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ Apple Pay 90 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗਾਰੰਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਐਪਲ ਦੀ ਕਮਾਈ 'ਤੇ ਟਿਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਊਟਰਪੁਆਇੰਟ ਰਿਸਰਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤਰੁਣ ਪਾਠਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਾਈ ਕਾਲ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਾਟਾ ਪੁਆਇੰਟਸ ਵਿੱਚ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਈਫੋਨ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਗਿਣਤੀ, Mac ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਰੀ, ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਆਈਫੋਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਮਾਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਐਪਲ ਪੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ।
ਪਾਠਕ ਨੇ IANS ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾਵਾਂ ਐਪ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਾਨ ਵਿੱਤੀ, ਟ੍ਰੇਡ-ਇਨ, ਚੈਨਲ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਚੱਲਦੇ, ਇਹ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹੁਣ ਅਸਲ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਐਪਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਬਜਟ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਕਾਊਟਰਪੁਆਇੰਟ ਰਿਸਰਚ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ Q3 ਦੌਰਾਨ iPhone 17 ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਿਪ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ MacBook Neo ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ।
ਪਾਠਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਆਈਫੋਨ ਦੀ ਸ਼ਿਪਮੈੱਟ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਦਾ ASP ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 1,000 ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਐਪਲ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਆਈਫੋਨ ਦੀ ਗ੍ਰੋਥ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਬਦਲ ਕੇ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ਾਰ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਇੰਸਟਾਲਡ ਬੇਸ ਵਧੇਗਾ, 2027 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਆਏਗੀ।
ਐਪਲ ਦੇ CFO ਕੇਵਨ ਪਾਰੇਖ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਕਟਿਵ ਆਈਫੋਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਮਰੀਕਾ, ਚੀਨ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈਫੋਨ ਲਈ ਇਹ ਸਾਲ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਰਲਡ ਪੈਨਲ ਦੇ ਇੱਕ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮਰੀਕਾ, ਚੀਨ, ਭਾਰਤ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਜਰਮਨੀ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਆਈਫੋਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਣ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ ਰਿਹਾ।
ਸਪਲਾਈ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ Mac ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਮਾਲੀਆ 10.8 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 24 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ MacBook Neo ਅਤੇ MacBook Pro ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਕਰਕੇ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਵਿਕਸਿਤ ਅਤੇ ਉਭਰਦੇ, ਦੋਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰੇ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੋਥ ਦੇਖੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਵ ਏਸ਼ੀਆ ਵਰਗੇ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਟੁੱਟ ਗਏ ਹਨ।
ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹਾਸਿਲ ਮਾਲੀਆ 31.6 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਕਾਰਨ 1.5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ 10 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪਾਰੇਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ਾਰਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋ ਅਸੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਲੀਆ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਟਿਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਕਈ ਉਭਰਦੇ ਬਜ਼ਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
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