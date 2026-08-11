ਸਾਲ 2026 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋ ਸਕਦਾ Apple Pay, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਖਾਸ?
ਐਪਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ Apple Pay ਸੁਵਿਧਾ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ।
Published : August 11, 2026 at 9:46 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਤਕਨੀਕੀ ਦਿੱਗਜ਼ ਐਪਲ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ Apple Pay ਸੁਵਿਧਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਪਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਂਚ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐਪਲ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਦੀ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ Apple Pay ਦੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਫੀਚਰਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ Apple Pay ਹੋ ਸਕਦਾ ਲਾਂਚ
ਬਿਜ਼ਨੇਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਐਪਲ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਜਾਂ ਅਕਤੂਬਰ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ Apple Pay ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ Visa ਅਤੇ Mastercard ਵਰਗੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਾਲੇ ਕ੍ਰੇਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਪਲ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਾਂਚ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਕ੍ਰੇਡਿਟ ਕਾਰਡ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ Apple Pay ਦੀ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ।
ਯੂਜ਼ਰਸ Apple Wallet ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਕਾਰਡ ਜੋੜ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਨੀਅਰ ਫੀਲਡ ਕੰਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਅਨੁਕੂਲ ਪੁਆਇੰਟ-ਆਫ-ਸੇਲ ਟਰਮੀਨਲ 'ਤੇ iPhone ਜਾਂ iPad ਤੋਂ ਕੰਟੈਕਟਲੈੱਸ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਾਂਚ ਦੇ ਸਮੇਂ UPI ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੁਵਿਧਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਐਪਲ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਪਾਂਸਰ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਉਸ ਕਾਰਡ-ਆਧਾਰਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਐਪਲ ਦੂਜੇ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ, ਤਾਂ ਐਪਲ ਹਰ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ 15 ਤੋਂ 20 ਆਧਾਰ ਪੁਆਇੰਟ ਫੀਸ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਬੈਂਕ 10 ਆਧਾਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੀਸ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਮਾਲੀਆ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਬਲੂਮਬਰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐਪਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਸੁਵਿਧਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ICICI Bank Ltd., HDFC Bank Ltd. ਅਤੇ Axis Bank Ltd ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਪਲ ਇਸ ਪਲਾਨ ਲਈ ਗਲੋਬਲ ਭੁਗਤਾਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਕੰਪਨੀਆਂ Mastercard Inc. ਅਤੇ Visa Inc. ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
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