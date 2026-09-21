Apple Pay ਜਲਦ ਹੋਵੇਗਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਖਾਸ?
Apple Pay ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Published : September 21, 2026 at 5:10 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਐਪਲ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਸੁਵਿਧਾ Apple Pay ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਯਾਨੀ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਬਲੂਮਬਰਗ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਾਰਕ ਗੁਰਮਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਔਨ ਨਿਊਜ਼ਲੇਟਰ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਨੇ ਇਸ ਸੁਵਿਧਾ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਨੀ 2014 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਐਪਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ Apple Pay ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਪਲ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ UPI ਸਪੋਰਟ
Apple Pay ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਾਰਡ ਅਧਾਰਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗਾ। ਯੂਜ਼ਰਸ ਆਪਣੇ ਐਪਲ ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ ਕਾਰਡ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਨੁਕੂਲ ਮਸ਼ੀਨ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਡ ਕੱਢੇ ਸਿਰਫ਼ ਫੇਸ ਆਈਡੀ ਜਾਂ ਟਚ ਆਈਡੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕੋਈ ਐਪ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ UPI ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਤਰੁੰਤ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਮਨ ਅਨੁਸਾਰ, Apple Pay UPI ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਸ ਸੁਵਿਧਾ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਕਾਫੀ ਅਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕਿਹੜੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ?
ਰਾਈਟਰਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, Apple Pay ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ Axis ਬੈਂਕ ਦੇ ਕ੍ਰੇਡਿਟ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। HDFC Bank ਅਤੇ ICICI Bank ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। Apple Pay ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ UPI ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬੈਂਕ ਜੁੜਨਗੇ। ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਬਲੂਮਬਰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ICICI, HDFC, Axis ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ VISA ਅਤੇ Marstercard ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਪਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ Apple Pay UPI ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਲਾਂਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Apple Pay ਆਉਣ ਨਾਲ ਆਈਫੋਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਐਪਲ ਡਿਵਾਈਸ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟਲੈਸ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡੀਲ ਕਰਕੇ ਐਪ ਆਪਣੀ ਇਸ ਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰੇਗੀ। Axis ਬੈਂਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡਾ ਪਾਰਟਨਰ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। Apple Pay ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਯੂਪੀਆਈ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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