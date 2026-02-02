ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ Apple ਨੇ Samsung ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਪਿੱਛੇ, ਬਣੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਕੰਪਨੀ
Published : February 2, 2026 at 4:10 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਐਪਲ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਸੈਮਸੰਗ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਸਾਲ 2011 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਊਂਟਰਪੁਆਇੰਟ ਖੋਜ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁਪਰਟੀਨੋ ਆਧਾਰਿਤ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 247.8 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟਸ ਭੇਜ ਕੇ ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ 20 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ 10 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆਈ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ 5 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 241.2 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਭੇਜੀ ਅਤੇ 19 ਫੀਸਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸ਼ੇਅਰ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2025 ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ 7 ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਐਪਲ ਦੀਆਂ ਸੀ ਅਤੇ iPhone 16 ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸੀ। ਇਸ ਤਕਨੀਕੀ ਦਿੱਗਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ iPhone 16 Pro Max, iPhone 16 Pro ਅਤੇ iPhone 17 Pro Max ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ, ਤੀਜਾ ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ।
iPhone 17 ਨੇ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ 7ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ iPhone 15 ਸੀ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ iPhone 16e ਵੀ 10ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2025 ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਜਗ੍ਹਾਂ ਸੈਮਸੰਗ ਨੂੰ ਮਿਲੀ।
ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆਈ ਦਿੱਗਜ਼ Galaxy A16 5G, Galaxy A06 4G ਅਤੇ Galaxy S25 Ultra ਪੰਜਵੇਂ, ਛੇਵੇਂ ਅਤੇ ਨੌਵੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਰਹੇ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੈਮਸੰਗ Galaxy A16 5G 2025 ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਣ ਵਾਲਾ ਐਂਡਰਾਈਡ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੈਕਿੰਗ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਮਸੰਗ ਦੇ ਬਜਟ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਮੀਅਮ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਡਿਵਾਈਸ ਖਰੀਦਦੇ ਸਮੇਂ ਲੋਕ Galaxy S ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ iPhone ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਕਾਊਂਟਰਪੁਆਇੰਟ ਖੋਜ ਦੇ ਰਿਸਰਚ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਹਰਸ਼ਿਤ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਕੰਮੈਟ ਕੀਤਾ ਕਿ iPhone 17 ਸੀਰੀਜ਼ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪੂਰੇ ਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ iPhone 16 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ 16 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ। ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਆਈਫੋਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੰਗ ਅਮਰੀਕਾ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਯੂਰਪ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਐਪਲ ਲਈ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਈਫੋਨ 17 ਮਾਡਲ ਸਾਲ ਦਾ ਸਟਾਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਕਿ ਇਸ ਡਿਵਾਈਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਫ੍ਰੇਸ਼ ਦਰ, ਵਧੀ ਹੋਈ ਰੈਮ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੋਰੇਜ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੇਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ ਮਾਡਲ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਅੰਤਰ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ।
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਟਰੀ ਲੈਵਲ iPhone 16e ਨੇ ਵੀ ਐਪਲ ਦੀ ਗ੍ਰੋਥ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਕਿ ਇਸ ਡਿਵਾਈਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਪਲ ਦੇ ਇਕੋਸਿਸਟ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰਸ ਦਾ ਸੀਮਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ iPhone 16e ਲਈ ਮੁੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਰੀ ਹੋਈ।
ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਕਰਨ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਸੈਮਸੰਗ ਦੀ Galaxy S ਸੀਰੀਜ਼ 'ਤੇ ਕੰਮੈਟ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਮਸੰਗ ਦੀ S ਸੀਰੀਜ਼ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾਂ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਆਪਣੀ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਲਾਈਨਅੱਪ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਫੋਕਸ ਦਿਖਾਉਦਾ ਹੈ। Galaxy S25 Ultra ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੀਜਨਲ ਸ਼ੇਅਰ ਬਿਹਤਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 3 ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗ੍ਰੋਥ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਡਿਜੀਟ ਗ੍ਰੋਥ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਡਿਵਾਈਸ ਬਿਹਤਰ ਏਆਈ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਯੂਟਿਲੀਟੀ, ਪ੍ਰੋਡਕਟੀਵਿਟੀ, ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਏਆਈ ਸੇਲੇਕਟ ਅਤੇ ਆਡੀਓ ਇਰੇਜ਼ਰ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੀਚਰਸ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਅੰਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ Galaxy S25 Ultra ਨੇ ਸੈਮਸੰਗ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀ A ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਗੈਪ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਮੇਮੋਰੀ ਦੀ ਕਮੀ ਤੋਂ ਐਟਰੀ ਲੈਵਲ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਮਿਡਲ ਈਸਟ, ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਲੈਟਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਉਭਰ ਰਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਨਿਰਮਾਣ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਸਮਾਰਟਫੋਨ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸ਼ੇਅਰ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਵਿੱਤੀ ਆਪਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਡ ਇਨ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਖਰੀਦਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੋਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
