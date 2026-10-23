ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਈਫੋਨ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਐਪ ਸਟੋਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਆਗਿਆ, ਐਪਲ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼

ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਈਫੋਨ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਐਪ ਸਟੋਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਆਗਿਆ, ਐਪਲ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਪਲ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਰਚ 2027 ਤੋਂ ਆਈਫੋਨ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਐਪ ਸਟੋਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ।
Published : October 23, 2026 at 4:37 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਪਲ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ 1 ਮਾਰਚ 2027 ਤੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਐਪ ਸਟੋਰ, ਸਿੱਧੇ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ।
ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਸਤ 2025 ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐਪਲ ਨੇ ਐਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਬਜ਼ਾਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਪਲ ਅਕਾਊਂਟ ਖੇਤਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਐਪਲ ਡਿਵੈਲਪਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਐਪਲ ਨੂੰ ਕੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ?
ਐਪਲ ਨੂੰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਐਪ ਸਟੋਰ ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਐਪਾਂ ਲੱਭਣ, ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ, ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਐਪਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਟੂਲ ਮਿਲਣਗੇ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਪ ਸਟੋਰ ਲਈ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਐਪ ਸਟੋਰ ਜਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਐਪਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ।
ਐਪਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਭੁਗਤਾਨ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਿਸਟਮ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈਣ ਜਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਡਿਵੈਲਪਰ ਹੋਰ ਭੁਗਤਾਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਐਪਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
ਐਪਲ ਦੀ ਫੀਸ 'ਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਪਲ ਕਿੰਨੀ ਫੀਸ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਪ ਸਟੋਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੌਜ਼ੂਦ ਐਪਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਭੁਗਤਾਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਲਈ ਐਪਲ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਐਪ ਸਟੋਰ ਦੀਆਂ ਐਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਦੀ ਸੀਮਾ ਓਨੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਭੌਤਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ 'ਤੇ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਲਈ ਐਪਲ ਨੂੰ ਜੋ ਵਾਧੂ ਲਾਗਤ ਉਠਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਪਲ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਪਸ਼ਨਲ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਲਈ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਕੰਟੈਟ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਵੇਚਣਾ ਪਏ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ
ਐਪ ਸਟੋਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਐਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਸਕੈਨ ਤੋਂ ਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਪਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਯੋਗ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐਪਲ ਐਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਐਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਭੁਗਤਾਨ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਐਪਲ ਆਪਣੇ ਸਟੋਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਐਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਖਾਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਟਾ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਕੰਟੈਟ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰਾ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੋੜਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਆਈਫੋਨ 'ਤੇ ਹੋਰ ਸਟੋਰ ਜਾਂ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਐਪਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇੰਸਟਾਲ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ।
ਐਪਲ ਕਰੇਗਾ ਅਪੀਲ
ਰਾਈਟਰਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਪਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਐਪ ਸਟੋਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਬਦਲਾਅ?
ਇਹ ਬਦਲਾਅ 1 ਮਾਰਚ 2027 ਨੂੰ ਮੈਲਬੌਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ। ਕਯੂਪਰਟੀਨੋ ਸਥਿਤ ਇਹ ਦਿੱਗਜ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ 1 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 15 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
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