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Apple ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ, Siri AI ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਪੈਸੇ!

ਐਪਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ Siri AI ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ iCloud+ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਐਕਸੇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

SIRI AI SUBSCRIPTION
SIRI AI SUBSCRIPTION (APPLE)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 2, 2026 at 11:56 AM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਐਪਲ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਿਰੀ ਏਆਈ ਦਾ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੀਈਓ ਟਿਮ ਕੁੱਕ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 ਦੀ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਸਿਰੀ ਏਆਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਏਆਈ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਐਪਲ ਅਜਿਹੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ iCloud+ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਆਪਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਐਪਲ ਸਿਰੀ ਏਆਈ ਨੂੰ iPhone, iPad ਅਤੇ Mac ਦਾ ਆਮ ਫੀਚਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਐਡਵਾਂਸਡ ਏਆਈ ਫੀਚਰਸ ਲਈ ਐਪਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਮਾਡਲ ਵੀ ਖਰੀਦਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

iCloud+ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਰੀ ਏਆਈ ਐਕਸੇਸ

ਟਿਮ ਕੁੱਕ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਸਿਰੀ ਏਆਈ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ iCloud+ ਰਾਹੀਂ ਵਾਧੂ ਐਕਸੇਸ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀ ਸੀਮਾ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਐਕਸੇਸ ਮਿਲੇਗਾ।

ਐਪਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ Photos ਐਪ ਦੇ Clean Up ਅਤੇ Extend ਵਰਗੇ ਏਆਈ ਫੀਚਰਸ ਅਤੇ ਇਮੇਜ ਪਲੇਗ੍ਰਾਊਂਡ ਵਰਗੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੀਮਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। iCloud+ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੀਚਰਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਫ੍ਰੀ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ, ਸਿਰੀ ਏਆਈ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਡਿਵੈਲਪਰ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਬੀਟਾ ਵਰਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

CEO ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣਗੇ ਟਿਮ ਕੁੱਕ

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਐਪਲ ਦੀ ਇਹ ਕਮਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਟਿਮ ਕੁੱਕ ਲਈ ਸੀਈਓ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਖਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਜੌਨ ਟਰਨਸ ਐਪਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੀਈਓ ਹੋਣਗੇ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 111.2 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਅਤੇ 2.01 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਰਜ ਹੈ, ਜੋ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਰਹੀ। ਐਪਲ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਸ਼੍ਰੈਣੀ ਨੇ 30.98 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮਾਲੀਆ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ।

ਕੰਪਨੀ ਅਨੁਸਾਰ, iCloud ਅਤੇ App Store ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 1.5 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਡ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਐਕਟਿਵ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮੈਕ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਭਗ 29 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸਦਾ ਕ੍ਰੇਡਿਟ ਨਵੇਂ MacBook Neo ਅਤੇ MacBook Pro ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਿਰੀ ਏਆਈ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫ੍ਰੀ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਅੰਤਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸਦਾ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਨਵੇਂ ਸੀਈਓ ਜੌਨ ਟਰਨਸ ਦੀ ਨਿਗਰਨੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਦੀ ਏਆਈ ਰਣਨੀਤੀ ਤਕਨੀਕੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।

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