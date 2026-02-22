ETV Bharat / technology

iPhone ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ! ਕਾਰ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਐਪਲ ਦਾ ਕੰਟੈਟ

ਐਪਲ ਜਲਦ ਹੀ CarPlay ਕਾਰ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਐਪਲ ਟੀਵੀ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

By ETV Bharat Tech Team

Published : February 22, 2026 at 7:44 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਐਪਲ ਅਕਸਰ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਜਾਂ ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਪਲ ਜਲਦ ਹੀ ਆਈਫੋਨ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਐਪਲ ਟੀਵੀ ਦਾ ਕੰਟੈਟ ਦੇਖਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰ ਦਾ ਨਾਮ 'AirPlay Video in the Car' ਹੈ। ਇਸਦੀ ਪਹਿਲੀ ਝਲਕ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ WWDC ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਫੀਚਰ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਹੁਣ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ iOS 26.4 ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਬੀਟਾ ਵਰਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੀਚਰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਐਪਲ ਇਸਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਸਾਰੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਰੋਲਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 'AirPlay Video in the Car' ਫੀਚਰ ਰਾਹੀ ਯੂਜ਼ਰਸ ਆਪਣੇ ਆਈਫੋਨ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕੰਟੈਟ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ CarPlay ਸਪੋਰਟ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਸਟ੍ਰੀਮ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਧਾਰਨ ਸਕ੍ਰੀਨ ਮਿਰਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਐਪਲ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੀਚਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਜਦੋ ਗੱਡੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਕੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਚਲਦੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਯੂਜ਼ਰਸ ਇਸ ਫੀਚਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਚਾਰਜਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਇਸ ਫੀਚਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਨਫੋਟੇਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋ ਤੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ CarPlay ਦੇ ਨਾਲ AirPlay ਵੀਡੀਓ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਦੋ ਤੱਕ ਯੂਜ਼ਰਸ ਇਸ ਫੀਚਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, CarPlay ਸਪੋਰਟ ਵਾਲੀ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਐਪਲ ਟੀਵੀ ਵਰਗਾ ਇੰਟਰਫੇਸ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਸਟੈਂਡਅਲੋਨ ਐਪ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਯੂਜ਼ਰਸ ਆਪਣੇ ਆਈਫੋਨ 'ਤੇ ਵਿਚਕਾਰ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਸ਼ੋਅ ਜਾਂ ਫਿਲਮ ਕਾਰ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਜ਼ਰਸ ਸਿੱਧੇ ਕਾਰ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਐਪੀਸੋਡ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਚਲਾ ਸਕਣਗੇ।

iOS 26.4 ਪਬਲਿਕ ਬੀਟਾ ਅਪਡੇਟ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪਲੇ ਲਈ ਵਾਈਸ ਆਧਾਰਿਤ ਗੱਲਬਾਤ ਐਪਾਂ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੀਮਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਏਆਈ ਐਪਾਂ ਨੂੰ Hey Siri ਵਰਗੇ ਹਾਟ ਕੀਬੋਰਡ ਤੋਂ ਐਕਟਿਵ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਐਪ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਫਿਰ ਉਸ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਐਪਲ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ 'AirPlay Video in the Car' ਫੀਚਰ ਦੀ ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ iOS 24.6 ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਰੋਲਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

