Apple ਜਲਦ ਲਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ MacBook, iPad ਅਤੇ iPhone 17e, ਕੀਮਤ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਘੱਟ!
ਐਪਲ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਐਂਟਰੀ-ਲੈਵਲ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ MacBook, iPad ਅਤੇ iPhone 17e ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
Published : November 23, 2025 at 12:34 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਤਕਨੀਕੀ ਦਿੱਗਜ ਐਪਲ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਐਂਟਰੀ-ਲੈਵਲ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੈਟੋਂਗ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਕ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਜੈਫ ਪੂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੰਪਨੀ MacBook, iPad ਅਤੇ iPhone 17e ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਐਪਲ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਗੇ।
MacRumors ਦੇ ਇੱਕ ਖੋਜ ਨੋਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਪਲ 2026 ਦੀ ਬਸੰਤ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ iPhone 17e ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ iPhone 16e ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਦੇ ਲਾਈਨਅੱਪ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਹੈਂਡਸੈੱਟ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਇੱਕ 12ਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਆਈਪੈਡ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ, ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲਾ ਮੈਕਬੁੱਕ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਂਟਰੀ-ਲੈਵਲ ਮੈਕਬੁੱਕ ਐਪਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਨੋਟਬੁੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਐਮ ਸੀਰੀਜ਼ ਐਪਲ ਸਿਲੀਕਾਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਏ-ਸੀਰੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੈ। ਪੁ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੈਕਬੁੱਕ ਏ18 ਪ੍ਰੋ ਚਿੱਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਈਫੋਨ 16 ਪ੍ਰੋ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ 13-ਇੰਚ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਚਾਂਦੀ, ਨੀਲੇ, ਗੁਲਾਬੀ ਅਤੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 62,000 ਤੋਂ 80,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਪਲ ਨਿਰਮਾਣ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤੱਤਾਂ ਅਤੇ ਡਿਸਪਲੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਡਲ 8GB RAM ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ USB ਟਾਈਪ-ਸੀ ਪੋਰਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੁ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਬਜਟ ਆਈਫੋਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ A19 ਚਿੱਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਆਈਫੋਨ 17e ਵਿੱਚ 18MP ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਅਤੇ ਐਪਲ ਦਾ ਆਪਣਾ C1 ਮੋਡਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੈਂਡਸੈੱਟ ਵਿੱਚ ਆਈਫੋਨ 16e ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਡੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਖੁਦ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆਈਫੋਨ SE ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
12ਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਆਈਪੈਡ ਵਿੱਚ A18 ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਐਪਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਂਟਰੀ-ਲੈਵਲ ਟੈਬਲੇਟ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਡਲ ਦੇ ਸਮਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਾਹਰੀ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਐਪਲ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੈਂਡਸੈੱਟ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਰੋਲਆਊਟ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਈਫੋਨ 18 ਪ੍ਰੋ ਰੇਂਜ ਅਤੇ ਐਪਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫੋਲਡੇਬਲ ਆਈਫੋਨ 2026 ਦੇ ਦੂਜੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਈਫੋਨ 18, ਆਈਫੋਨ 18e ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਆਈਫੋਨ ਏਅਰ 2027 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
