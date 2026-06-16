Apple 'Siri AI' ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪੇਸ਼, WWDC 2026 ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦਿਖਾਏ ਸੀ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ

Apple 'Siri AI' ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪੇਸ਼, WWDC 2026 ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦਿਖਾਏ ਸੀ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ
ਐਪਲ ਨੇ WWDC 2026 ਦੌਰਾਨ ਸਿਰੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਦਿਖਾਏ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਸਿਰੀ ਏਆਈ ਸੁਵਿਧਾ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Published : June 16, 2026 at 5:17 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਐਪਲ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਏ WWDC 2026 ਵਿੱਚ iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27, tvOS 27 ਅਤੇ visionOS 27 ਲਾਂਚ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਵਰਜ਼ਨ ਦੀ ਝਲਕ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਿਰੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਦਿਖਾਏ ਅਤੇ ਸਿਰੀ ਏਆਈ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, AI 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਵਰਚੂਅਲ ਸਹਾਇਕ ਦਾ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਰਜ਼ਨ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਵਰਗੇ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਏਆਈ ਸਹਾਇਕ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਲੂਮਬਰਗ ਦੇ ਮਾਰਕ ਗੁਰਮਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੀਚਰਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਪੇਡ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਿਰੀ ਏਆਈ 'ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ
ਆਪਣੇ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ ਪਾਵਰ ਔਨ ਦੇ ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕ ਗੁਰਮਨ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿਰੀ ਏਆਈ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾਲ ਐਪਲ ਐਂਡਵਾਂਸਡ ਫੀਚਰਸ ਲਈ ਫੀਸ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਪਲ ਅਜੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਏਆਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਫੀਸ ਲੈਣ ਯੋਗ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰੀ ਅਤੇ ਇਮੇਜ ਪਲੇਗ੍ਰਾਊਂਡ ਵਰਗੇ ਏਆਈ ਪਾਵਰਡ ਫੀਚਰਸ ਲਈ ਸਰਵਰ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਵਰ ਰਿਸੋਰਸ ਅਤੇ ਖਰਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ,"ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਰੀ ਦੇ ਬੇਸਿਕ ਫੀਚਰਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਿਮਿਟ ਦੇ ਫ੍ਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਲੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਜਨਰੇਟਿਵ ਏਆਈ ਫੀਚਰਸ 'ਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਲਿਮਿਟ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਚੈਟਜੀਪੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।"
ਗੁਰਮਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਪਲ ਅਜੇ iCloud+ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਨੂੰ ਰੇਟ ਲਿਮਿਟ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਡਵਾਂਸਡ ਏਆਈ ਫੀਚਰਸ ਲਈ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਲਿਆਏਗੀ।
ਐਪਲ ਨੇ iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27 ਅਤੇ visionOS 27 ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਸਿਰੀ ਅਤੇ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ। ਸਿਰੀ ਏਆਈ ਸਹਾਇਕ ਮੈਸੇਜ, ਮੇਲ, ਫੋਟੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਐਪਾਂ ਤੋਂ ਡਾਟਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟਡ ਐਪਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸਡ ਰਿਕਵੇਸਟ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਕਈ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਰੀ ਐਪ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਇੰਟਰਫੇਸ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪਿੱਛਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
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