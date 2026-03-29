2026 ਵਿੱਚ ਐਪਲ iPhone 18 ਸਮੇਤ 15 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਲਾਂਚ! ਦੇਖੋ ਲਿਸਟ
ਐਪਲ 2026 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ।
APPLE UPCOMING PRODUCTS (APPLE)
Published : March 29, 2026 at 4:06 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਐਪਲ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਸਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਹੈ ਅਤੇ ਐਪਲ ਕੋਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਪਲ ਇਸ ਸਾਲ 15 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਵੀਆਂ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ iPhone, Mac, iPad ਅਤੇ Smart Home ਸ਼੍ਰੈਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਐਪਲ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ
- iPhone 18 Pro: Mac Rumours ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਵਿੱਚ A20 Pro Chip ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ Dynamic Island ਪਹਿਲਾ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੈਮਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਬਟਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਲਾਲ ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵਾਂਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹਾਈ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਵੈੱਬ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਿਗ ਵਰਗੇ ਫੀਚਰਸ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- Foldable iPhone: ਐਪਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫੋਲਡੇਬਲ ਆਈਫੋਨ 7.7 ਇੰਚ ਦੀ ਇਨਰ ਡਿਸਪਲੇ ਅਤੇ 5.3 ਇੰਚ ਦੀ ਆਊਟਰ ਡਿਸਪਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕ੍ਰੀਜ਼ ਵਾਲੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਐਪਲ ਫੇਸ ਆਈਡੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਟਚ ਆਈਡੀ ਪਾਵਰ ਬਟਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। iOS 27 ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਲਟੀਟਾਸਕਿੰਗ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
Apple Watches
- Apple Watch Series 12: ਐਪਲ ਦੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵਾਚ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਚਿਪ ਮਿਲੇਗੀ। ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟਚ ਆਈਡੀ ਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
- Apple Watch Ultra 4: ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਵੀਂ ਚਿਪ ਅਤੇ ਟਚ ਆਈਡੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
iPads
- iPad 12: ਇਸ ਵਿੱਚ A16 ਚਿਪ ਤੋਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਹੋ ਕੇ A18 ਜਾਂ A19 ਚਿਪ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆਈਪੈਡ 12 ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
- iPad mini: ਇਸ ਵਿੱਚ A17 Pro ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ A19 Pro ਜਾਂ A20 Pro Chip ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ OLED ਡਿਸਪਲੇ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ-ਆਧਾਰਿਤ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਰੋਧਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Macs
- Mac Studio: ਇਸ ਵਿੱਚ M5 Max ਅਤੇ M5 Ultra ਚਿਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ।
- Mac Mini: ਇਸ ਵਿੱਚ M5 ਅਤੇ M5 Pro ਚਿਪ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
- iMac: M5 ਚਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- MacBook Pro: ਇਹ ਐਪਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ OLED ਡਿਸਪਲੇ, ਟਚ ਸਕ੍ਰੀਨ, ਆਈਲੈਂਡ ਅਤੇ ਪਤਲਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। M6 Pro ਅਤੇ M6 Max ਚਿਪ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਉਣਗੇ।
Home Devices
- Apple TV: ਇਸ ਵਿੱਚ A17 Pro ਚਿਪ ਅਤੇ Wi-Fi ਸਪੋਰਟ ਲਈ N1 ਚਿਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰੀ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- HomePod Mini: ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਸਾਊਂਡ, ਨਵਾਂ ਚਿਪ ਅਤੇ Wi-Fi ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- HomePod: ਫੁੱਲ ਸਾਈਜ਼ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਸੀਰੀ ਅਨੁਭਵ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
- Home Hub: ਇਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਪੋਰਟ ਹੋਮ ਡਿਵਾਈਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 6 ਤੋਂ 7 ਇੰਚ ਦੀ ਡਿਸਪਲੇ ਅਤੇ A18 ਚਿਪ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਕੰਧ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- Security Camera/Sensor: ਐਪਲ ਦਾ ਖੁਦ ਦਾ HomeKit ਸੁਰੱਖਿਆ ਡਿਵਾਈਸ ਵੀ ਲਾਂਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- Face ID Doorbell: ਇਹ ਸਮਾਰਟ Doorbell ਫੇਸ ਆਈਡੀ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਲੌਕ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
