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iPhone 18 ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸਾਹਮਣੇ? ਜਾਣੋ ਸਾਰੇ ਲੀਕ

ਐਪਲ ਆਪਣੇ iPhone 18 Pro ਅਤੇ ਫੋਲਡੇਬਲ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

IPHONE 18 PRO 2026
IPHONE 18 PRO 2026 (Apple)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 29, 2026 at 10:48 AM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦਿੱਗਜ਼ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਐਪਲ ਹਰ ਸਾਲ ਆਈਫੋਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਚਰਚਾ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਐਪਲ iPhone 18 ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ iPhone 18 ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲੀਕ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਨਵੇਂ ਆਈਫੋਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਡਿਟੈਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਲਾਨਾ ਇਵੈਂਟ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ WWDC 2026 ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੀਕ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਰੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਆਈਫੋਨ ਲਾਈਨਅੱਪ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲਾਂਚ ਪੈਟਰਨ ਤੋਂ ਹੱਟ ਕੇ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਐਪਲ ਦੋ ਵਾਰ ਲਾਂਚ ਕਰੇਗਾ 6 ਆਈਫੋਨ!

ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਐਪਲ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਲਾਂਚ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਐਪਲ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਆਈਫੋਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਐਪਲ iPhone 18 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ 6 ਫੋਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲਾਂਚ ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, iPhone 18 Pro ਅਤੇ Pro Max ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਹੀ ਯਾਨੀ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਲਡੇਬਲ ਆਈਫੋਨ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ iPhone Fold ਜਾਂ iPhone Ultra ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਲਡੇਬਲ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 2,000 ਡਾਲਰ ਯਾਨੀ 1 ਲੱਖ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਟੈਂਡਰਡ iPhone 18, iPhone 18e ਅਤੇ ਸੈਕੰਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ iPhone Air ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 2027 ਯਾਨੀ ਬਸੰਤ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਲਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਫਾਲ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਈਫੋਨ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐਪਲ ਹਰ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਨਵਾਂ ਆਈਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਈ-ਕਮਾਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਕਤੂਬਰ-ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਟੀਵਲ ਸੇਲ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਈਫੋਨ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੇ ਕੇ ਕੀਮਤ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ਰਸ ਫੈਸਟੀਵਲ ਸੇਲ ਦੌਰਾਨ ਸਸਤੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਆਈਫੋਨ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਸੀ।

ਇਸ ਸਾਲ ਲੋਕ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਨਵਾਂ ਆਈਫੋਨ ਵੀ 2027 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਫੈਸਟੀਵਲ ਸੀਜ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਸਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਐਪਲ ਪੁਰਾਣੇ ਆਈਫੋਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਮੈਮੋਰੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਸਰ ਐਪਲ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਈਫੋਨ ਸਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਕ੍ਰੀਨ, ਕਲਰ ਅਤੇ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਆਈਲੈਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੀਕ

ਡਿਸਪਲੇ: iPhone 18 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ iPhone 18, iPhone 18 Pro ਅਤੇ Pro Max ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਸਾਈਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਯਾਨੀ iPhone 18 ਵਿੱਚ 6.3 ਇੰਚ ਅਤੇ iPhone 18 Pro ਅਤੇ Pro Max ਵਿੱਚ 6.9 ਇੰਚ ਦਾ ਡਿਸਪਲੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੇਸ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰਾ ਬੰਪ ਥੋੜ੍ਹਾ ਛੋਟਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ Pro ਅਤੇ Pro Max ਮਾਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਿਆਂ ਲਈ ਓਹੀ ਚੌੜਾ ਪਲੈਟੋ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।

ਕਲਰ: ਕੁਝ ਚੀਨੀ ਲੀਕਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋ ਮਾਡਲ ਦੇ ਬੈਕ ਪੈਨਲ 'ਤੇ ਹਲਕਾ ਟ੍ਰਾਂਸਪੈਰੇਂਟ ਫਿਨਿਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਲਾਈਟ ਬਲੂ, ਡਾਰਕ ਚੈਰੀ ਅਤੇ ਡਾਰਕ ਗ੍ਰੇ ਵਰਗੇ ਨਵੇਂ ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਬ੍ਰਾਊਨ ਕਲਰ ਦੀ ਵੀ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰੰਗ ਵਾਲੇ ਆਈਫੋਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਆਈਲੈਂਡ: ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਆਈਲੈਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਈ ਦਾਅਵੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਛੋਟਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਲਫ਼ੀ ਕੈਮਰੇ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਲੁਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੱਗਲੇ ਪਾਸੇ ਬਸ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਪਿਨਹੋਲ ਕੱਟਆਊਟ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਲੀਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਆਈਲੈਂਡ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਮੌਜ਼ੂਦਾਂ ਸਾਈਜ਼ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 35 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਬੈਟਰੀ: ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਲੀਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, iPhone 18 Pro ਵਿੱਚ 5,000mAh ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀ ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੀਜਨ ਯਾਨੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਈਫੋਨਾਂ ਲਈ ਬੈਟਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫਰਕ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੈਮਰਾ, ਚਿਪ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਦੀ ਲੀਕ ਰਿਪੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਕੈਮਰਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ: ਆਈਫੋਨ 18 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਕੈਮਰਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਅਪਰਚਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੇਰੀਏਬਲ ਅਪਰਚਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਅਪਰਚਰ ਨੂੰ ਲੋੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੌੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦਿਨ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋ ਸ਼ਾਰਪ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਘੱਟ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਟ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੋਰਟਰੇਟ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਗ੍ਰਾਊਂਡ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧੁੰਦਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਈਫੋਨ 18 ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹਨ, ਤਾਂਕਿ ਕੈਮਰਾ ਹਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ DSLR ਵਰਗੀ ਬਿਹਤਰ ਪਿਕਚਰਸ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਸਕੇ।

ਕੈਮਰਾ ਅਪਗ੍ਰੇਡ: ਖਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, iPhone 18 Pro Max ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਕੈਨੀਕਲ ਆਇਰਿਸ ਸਿਸਟਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ DSLR ਕੈਮਰੇ ਵਾਂਗ ਡੈਪਥ ਆਫ਼ ਫੀਲਡ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈੱਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਮਸੰਗ ਅਤੇ Xiaomi ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਮਾਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਰੀਏਬਲ ਅਪਰਚਰ ਫੀਚਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟੈਲੀਫੋਟੋ ਲੈਂਸ ਦੀ ਅਪਰਚਰ ਸਪੀਡ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਅ-ਲਾਈਟ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਏਗਾ। ਸੈਲਫ਼ੀ ਕੈਮਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਕੇ 24MP ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਚਿਪਸੈੱਟ: ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ iPhone 18 ਲਾਈਨਅੱਪ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ A20 ਚਿਪਸੈੱਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੇਫਰ-ਪੱਧਰ ਮਲਟੀ ਚਿਪ ਮੋਡਿਊਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੈਮ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਚਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੋਨੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਨਵਾਂ C2 ਮੋਡਮ ਚਿਪ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਕੰਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਵਾਰ iPhone 18 ਅਤੇ iPhone 18e ਵਿੱਚ 9GB ਰੈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ 1.5GB ਦੇ 6 ਹਾਈ ਸੰਰਚਨਾ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਨਵੀਂ ਸਿਰੀ: WWDC 2026 ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਨੇ ਸਿਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਪਲ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗੂਗਲ ਦੇ ਜੇਮਿਨੀ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਪਾਵਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੋ iOS 27 ਦੇ ਨਾਲ ਆਈਫੋਨ 18 ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮੌਜ਼ੂਦ ਰਹੇਗਾ।

ਕੀਮਤ ਵਧੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?: ਆਈਫੋਨ 18 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਪਰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਐਪਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਰਾਣੇ ਆਈਫੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਨਵੇਂ ਆਈਫੋਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਲਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਪਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ Mac, iPad, HomePod ਅਤੇ Apple TV ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੈਮੋਰੀ ਚਿਪਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈਫੋਨ 18 ਸੀਰੀਜ਼ ਵੀ ਇਸ ਕੀਮਤ ਦੇ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਈਫੋਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਲਡੇਬਲ ਯਾਨੀ ਮੁੜਨ ਵਾਲੇ ਆਈਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 1,000 ਡਾਲਰ ਦੇ ਪਾਰ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਐਪਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

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