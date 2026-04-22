Apple ਦਾ ਸੀਈਓ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਲਾਂਚ, ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਲਿਸਟ
ਜੌਨ ਟਰਨਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਵੈਂਟ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Published : April 22, 2026 at 2:41 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਆਈਫੋਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦਿੱਗਜ਼ ਤਕਨਾਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਐਪਲ ਦੇ ਸੀਈਓ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਐਪਲ ਦੇ ਸੀਈਓ ਟਿਮ ਕੁੱਕ ਸੀ ਪਰ 1 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਐਪਲ ਦੇ ਸੀਈਓ ਜੌਨ ਟਰਨਸ ਹੋਣਗੇ। ਐਪਲ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਪਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੀਈਓ ਆਪਣੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਐਪਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਲਾਨਾ ਲਾਂਚ ਇਵੈਂਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਆਈਫੋਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਤਰੁੰਤ ਬਾਅਦ ਲਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਐਪਲ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਫੋਲਡੇਬਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਐਪਲ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਆਈਫੋਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਫੋਲਡੇਬਲ ਆਈਫੋਨ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਫੋਲਡੇਬਲ ਆਈਫੋਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਐਪਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਨਵੇਂ ਸੀਈਓ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ।
ਐਪਲ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ
- iPhone 18 Pro
- iPhone 18 Pro Max
- iPhone Ultra
- iPhone Air 2
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋ iPhone Ultra 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਕਿ ਇਹ ਐਪਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫੋਲਡੇਬਲ ਆਈਫੋਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਵਾਈਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਮਾਰਟਵਾਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਅਪਡੇਟ
- Apple Watch Ultra 4
- Apple Watch Series 12
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਘੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਉਮੀਦ ਘੱਟ ਹੈ ਪਰ ਹੈਲਥ ਫੀਚਰਸ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਆਡੀਓ ਸ਼੍ਰੈਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ
- Next-gen AirPods Pro (AI-enabled)
ਨਵੀਂ AirPods ਵਿੱਚ IR Cameras ਅਤੇ AI Capabilities ਜੋੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਰਟ ਅਨੁਭਵ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਐਪਲ ਆਪਣੇ ਸਮਾਰਟ ਹੋਮ ਪ੍ਰੋਡਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਸਕਦਾ
- HomePad / HomePod Touch
- Apple TV 4K (new version)
- HomePod 3
- HomePod mini 2
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਸਿਰੀ ਅਤੇ ਏਆਈ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ iOS 27 ਦੇ ਨਾਲ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-