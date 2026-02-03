ETV Bharat / technology

Samsung ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ Apple, ਇਸ ਸਮਾਰਟਫੋਨ 'ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੰਮ

ਐਪਲ 2026 ਵਿੱਚ iPhone Fold ਲਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, iPhone Flip ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

IPHONE FOLD
IPHONE FOLD (Apple)
By ETV Bharat Tech Team

Published : February 3, 2026 at 12:30 PM IST

ਹੈਦਾਰਾਬਾਦ: ਐਪਲ ਚਾਹੇ ਫੋਲਡੇਬਲ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਦੂਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਦਾਅ ਖੇਡਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਪਲ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਫੋਲਡੇਬਲ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਪਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਫੋਲਡੇਬਲ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ iPhone Fold ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਐਪਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਿਲਚਸਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਫੋਲਡੇਬਲ ਆਈਫੋਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਬਲੂਮਰਗ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਾਰਕ ਗੁਰਮਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਵਰ ਆਨ ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਪਲ ਆਪਣੀਆਂ ਲੈਬਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੋਲਡੇਬਲ ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਵਾਈਸ ਬੁੱਕ-ਸਟਾਈਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਲੈਮਸ਼ੈਲ ਡਿਵਾਈਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਐਪਲ Samsung Galaxy Z Flip ਅਤੇ Motorola Razr ਵਰਗੇ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਲਿੱਪ ਆਈਫੋਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐਪਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫਲਿੱਪ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਆਈਫੋਨ ਫਲਿੱਪ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਐਪਲ

ਗੁਰਮਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਆਈਫੋਨ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਪਲ ਪਹਿਲਾ ਆਪਣੇ ਬੁੱਕ ਸਟਾਈਲ ਆਈਫੋਨ ਫੋਲਡ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਫੋਲਡੇਬਲ ਆਈਫੋਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਫਲਿੱਪ ਸਟਾਈਲ ਵਾਲੇ ਆਈਫੋਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਐਪਲ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ iPhone Mini, Plus, Pro ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਬਣੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਯੂਜ਼ਰਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫਾਰਮ ਫੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਆਈਫੋਨ ਚਾਹੁਣਗੇ। ਨਿਊਜ਼ਲੇਟਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਪਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ iPhone Fold ਵੀ ਲਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦਾ iPhone Fold Samsung Galaxy Z Fold 7 ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 5.5 ਇੰਚ ਦਾ ਆਊਟਰ ਡਿਸਪਲੇ ਅਤੇ 7.8 ਇੰਚ ਦਾ ਇਨਰ ਫੋਲਡੇਬਲ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਗਭਗ iPad Mini ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ।

CAD ਅਨੁਸਾਰ, iPhone Fold ਵਿੱਚ ਇਨਰ ਡਿਸਪਲੇ 'ਤੇ ਕਾਰਨਰ ਪੰਚ ਹੋਲ ਕੈਮਰਾ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਟਾਪ-ਸੈਂਟਰ ਪੰਚ ਹੋਲ ਕੈਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। Face ID ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਬਟਨ ਵਿੱਚ Touch ID ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਫੋਨ ਦੇ ਬੈਕ ਵਿੱਚ ਪਿਕਸਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੌਰਿਜੈਂਟਲ ਕੈਮਰਾ ਬਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕੈਮਰਾ ਸੈਂਸਰ ਹੋਣਗੇ।

ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਐਪਲ ਫੋਲਡੇਬਲ iPhone ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਲਿਕਵਿਡ ਮੇਟਲ ਹਿੰਜ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 2nm ਆਧਾਰਿਤ A20 Pro ਚਿਪਸੈੱਟ ਅਤੇ ਐਪਲ ਦਾ ਇਨ-ਹਾਊਸ C2 ਮੋਡੇਮ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਫੋਲਡੇਬਲ iPad ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਫਿਲਹਾਲ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਰੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

