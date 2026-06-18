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iPhone ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ! ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾਧਾ, ਸੀਈਓ ਨੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ

Apple ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਈ iPhones ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

APPLE PRICE HIKE NEWS
APPLE PRICE HIKE NEWS (APPLE)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 18, 2026 at 1:01 PM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਈ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ Samsung ਅਤੇ Xiaomi ਸਮੇਤ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਐਪਲ ਵੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।

ਐਪਲ ਦੇ ਸੀਈਓ ਟਿਮ ਕੁੱਕ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਐਪਲ ਦੇ ਸੀਈਓ ਟਿਮ ਕੁੱਕ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ,"ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਮੈਮੋਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਈਫੋਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੀਮਤ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਆ ਰਹੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।"

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁੱਕ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿੰਨਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਾਂ ਐਪਲ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਉਤਪਾਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ? ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈਫੋਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਈਪੈਡ 'ਤੇ ਵੀ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਪਏਗਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।

iPhone ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ?

iPhone 18 Pro ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 25,000-30,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਪਲ ਆਈਫੋਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮੈਮੋਰੀ ਚਿਪਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ iPhone 18 Pro ਮਾਡਲ ਦੀ ਲਾਗਤ 726 ਡਾਲਰ ਆਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਪਲ ਨਵੇਂ ਆਈਫੋਨ ਵਿੱਚ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੈਮਰਾ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੀਮਤ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਯੂਐਸ-ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਾਲੀ ਫਰਮ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੌਨ ਟਰਨਸ ਟਿਮ ਕੁੱਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਲੈਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ 1 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਹੋਵੇਗਾ।

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