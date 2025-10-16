Apple ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਨਵਾਂ MacBook Pro, ਮਿਲਣਗੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫੀਚਰਸ

Apple ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਨਵਾਂ MacBook Pro, ਮਿਲਣਗੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫੀਚਰਸ
ਐਪਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਮੈਕਬੁੱਕ ਪ੍ਰੋ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : October 16, 2025 at 3:16 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਐਪਲ ਨੇ ਬੀਤੀ ਰਾਤ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਵੀਨਤਮ ਮੈਕਬੁੱਕ ਪ੍ਰੋ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਮੈਕਬੁੱਕ ਪ੍ਰੋ ਵਿੱਚ 14-ਇੰਚ ਡਿਸਪਲੇਅ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਐਪਲ ਦੀ ਨਵੀਨਤਮ ਚਿੱਪ M5 ਚਿੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਐਪਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਮੈਕਬੁੱਕ ਪ੍ਰੋ ਇਸਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਮੈਕਬੁੱਕ ਪ੍ਰੋ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ AI ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਬੈਟਰੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਪਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਮੈਕਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੋਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਕਬੁੱਕ ਪ੍ਰੋ ਐਮ5 ਦੀ ਕੀਮਤ
ਐਪਲ ਨੇ ਇਸ ਮੈਕਬੁੱਕ ਪ੍ਰੋ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਸਾਈਜ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। 14-ਇੰਚ ਮੈਕਬੁੱਕ ਪ੍ਰੋ M5 ਦੇ ਇਸ ਮੈਕਬੁੱਕ ਪ੍ਰੋ ਦੀ ਕੀਮਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 169,900 ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋ, ਤਾਂ ਐਪਲ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਮੈਕਬੁੱਕ ਪ੍ਰੋ ਦੀ ਕੀਮਤ 159,999 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੈਕਬੁੱਕ ਪ੍ਰੋ ਨੂੰ ਸਿਲਵਰ ਅਤੇ ਸਪੇਸ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰੀ-ਆਰਡਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਅਗਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਐਪਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਔਨਲਾਈਨ, ਔਫਲਾਈਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੀਸੇਲਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਮੈਕਬੁੱਕ ਪ੍ਰੋ ਐਮ5 'ਤੇ ਆਫ਼ਰਸ
- ਐਪਲ ਟ੍ਰੇਡ-ਇਨ: ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੈਕ ਜਾਂ ਲੈਪਟਾਪ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਨਵੇਂ ਮੈਕਬੁੱਕ 'ਤੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਪਾਓ।
- ਐਪਲਕੇਅਰ+ ਅਤੇ ਐਪਲਕੇਅਰ ਵਨ: ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ, ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕਵਰ
- ਨਿੱਜੀ ਸੈੱਟਅੱਪ: ਐਪਲ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗਾਈਡਡ ਔਨਲਾਈਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੈਕ ਸੈੱਟਅੱਪ ਕਰਵਾਓ।
ਨਵੀਂ M5 ਚਿੱਪ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ
ਐਪਲ ਦੀ ਨਵੀਂ M5 ਚਿੱਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਪਰ-ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਚਿੱਪਸੈੱਟ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ 10-ਕੋਰ GPU ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਕੋਰ ਇੱਕ ਨਿਊਰਲ ਐਕਸਲੇਟਰ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੈ। ਐਪਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ M4 ਚਿੱਪ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਲੈਪਟਾਪ ਦਾ AI ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਗਭਗ 3.5 ਗੁਣਾ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 1.6 ਗੁਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।
M5 ਦਾ ਨਿਊਰਲ ਇੰਜਣ ਹੁਣ 16-ਕੋਰ ਹੈ, ਜੋ ਟੈਕਸਟ-ਟੂ-ਇਮੇਜ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਸਥਾਨਕ AI ਮਾਡਲਾਂ ਅਤੇ LLMs (ਵੱਡੇ ਭਾਸ਼ਾ ਮਾਡਲ) ਦੇ ਤੇਜ਼ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੈਕਬੁੱਕ ਪ੍ਰੋ 'ਤੇ AI ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਾਫ਼ੀ ਤੇਜ਼ ਨਤੀਜੇ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋਗੇ। ਐਪਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ M5 ਚਿੱਪ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
- ਟੋਪਾਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ 7.7 ਗੁਣਾ ਤੇਜ਼ AI ਵੀਡੀਓ ਐਨਹਾਂਸਿੰਗ (M1 ਮਾਡਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ)
- ਬਲੈਂਡਰ ਵਿੱਚ 6.8 ਗੁਣਾ ਤੇਜ਼ 3D ਰੈਂਡਰਿੰਗ
- ਗੇਮਾਂ ਵਿੱਚ 3.2 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਫਰੇਮ ਰੇਟ
- Xcode ਵਿੱਚ ਕੋਡ ਬਿਲਡ 2.1 ਗੁਣਾ ਤੇਜ਼ ਹੈ
ਐਪਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੈਕਬੁੱਕ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰਜਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬੈਟਰੀ ਪਾਵਰ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਮੈਕਬੁੱਕ ਹਰ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਲਾਈਫ਼
14-ਇੰਚ ਮੈਕਬੁੱਕ ਪ੍ਰੋ ਐਪਲ ਦੀ ਨਵੀਨਤਮ ਚਿੱਪ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਮੈਕਬੁੱਕ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਲਾਈਫ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਕਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਬੈਟਰੀ ਲਾਈਫ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਕਬੁੱਕ ਤੇਜ਼ ਚਾਰਜਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਪਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਮੈਕਬੁੱਕ ਨੂੰ 96W ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਜੇ ਦੇ USB-C ਚਾਰਜਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ 30 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ 50% ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਐਪਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਮੈਕਬੁੱਕ ਪ੍ਰੋ ਸਿਰਫ਼ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਰਚਨਾਤਮਕ AI ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਕਚਰ ਨੋਟਸ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਲਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋ, AI ਟੂਲਸ ਨਾਲ ਸਟੋਰੀਬੋਰਡ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੰਟੈਟ ਕ੍ਰਿਏਟਰ ਹੋ ਜਾਂ ਨੇਟਿਵ AI ਮਾਡਲਾਂ ਨਾਲ ਡੇਟਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਹੋ, ਇਹ ਐਪਲ M5 ਮੈਕਬੁੱਕ ਪ੍ਰੋ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਗੇਮਰਾਂ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਏਟਰਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ
ਐਪਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੈਕਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ GPU ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਅਤੇ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਰੇ ਟਰੇਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਗੇਮਰਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਐਪਲ ਨੇ ਇੱਕ ਬਲੌਗ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਈਬਰਪੰਕ 2077: ਅਲਟੀਮੇਟ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਸਿਰਲੇਖ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੇ। ਡਿਜ਼ਾਈਨਰਾਂ, ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਐਡਿਟਰਾਂ ਵਰਗੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਫਰੇਮ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਰੈਂਡਰਿੰਗ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
macOS Tahoe– ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਸਟਮ
ਐਪਲ ਨੇ ਮੈਕਬੁੱਕ ਪ੍ਰੋ ਲਈ macOS Tahoe ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਲਿਕਵਿਡ ਗਲਾਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਐਪ ਆਈਕਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਪੌਟਲਾਈਟ ਹੁਣ ਖੋਜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਈਮੇਲ ਭੇਜਣਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨੋਟਸ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਸ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਫੋਨ ਐਪ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਕ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਵੌਇਸਮੇਲ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। macOS Tahoe ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:-
- ਲਾਈਵ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ- ਫਲਾਈਟ ਸਥਿਤੀ ਜਾਂ ਟਰੈਕਿੰਗ ਅਪਡੇਟਸ ਵਾਂਗ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਕਬੁੱਕ 'ਤੇ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕੋਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਨਵੇਂ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
- ਲਾਈਵ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ, ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਏਆਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹੁਣ ਐਪਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਹਨ।
- ਡਿਸਪਲੇਅ, ਕੈਮਰਾ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਐਪਲ ਦੇ ਨਵੇਂ 14-ਇੰਚ ਮੈਕਬੁੱਕ ਪ੍ਰੋ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋ-ਗ੍ਰੇਡ ਵਿਜ਼ੁਅਲਸ ਅਤੇ ਆਡੀਓ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ।
- ਲਿਕਵਿਡ ਰੈਟੀਨਾ XDR ਡਿਸਪਲੇਅ (ਨੈਨੋ-ਟੈਕਚਰ ਵਿਕਲਪ): ਇਹ ਡਿਸਪਲੇਅ HDR ਵਿੱਚ 1600 nits ਤੱਕ ਚਮਕ ਅਤੇ SDR ਵਿੱਚ 1000 nits ਤੱਕ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਛੇ-ਸਪੀਕਰ ਸਿਸਟਮ: ਇਹ ਮੈਕਬੁੱਕ ਡੌਲਬੀ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਪੇਸੀਅਲ ਆਡੀਓ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਡਿਸਪਲੇ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
- 12MP ਸੈਂਟਰ ਸਟੇਜ ਕੈਮਰਾ: ਇਸ ਮੈਕਬੁੱਕ ਪ੍ਰੋ ਵਿੱਚ 12MP ਸੈਂਟਰ ਸਟੇਜ ਕੈਮਰਾ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਟੋ ਫਰੇਮਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਆਉਟਪੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਐਪਲ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਕਦਮ
ਐਪਲ ਨੇ ਆਪਣੇ "ਐਪਲ 2030" ਕਾਰਬਨ ਨਿਊਟਰਲ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਲਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਪਲ ਨੇ ਨਵੇਂ ਮੈਕਬੁੱਕ ਪ੍ਰੋ ਦਾ 45% ਰੀਸਾਈਕਲ ਕੀਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:
- 100% ਰੀਸਾਈਕਲ ਕੀਤਾ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ
- 100% ਰੀਸਾਈਕਲ ਕੀਤੇ ਦੁਰਲੱਭ ਧਰਤੀ ਦੇ ਤੱਤ
- ਬੈਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 100% ਰੀਸਾਈਕਲ ਕੀਤੇ ਮੱਕੜੀ ਦੇ ਜਾਲੇ
- ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੈਕਬੁੱਕ ਪ੍ਰੋ ਦੀ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਈਬਰ-ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ 55% ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
