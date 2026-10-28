Apple ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ M6 ਚਿਪ ਦੇ ਨਾਲ iMac, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਖਾਸ?
ਐਪਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ M6 ਚਿਪ ਦੇ ਨਾਲ iMac ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : October 28, 2026 at 10:38 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਐਪਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ iMac ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਚਿਪ ਹੈ। ਐਪਲ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ M6 ਚਿਪ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਤਲਾ ਆਲ-ਇਨ-ਵਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਾਲਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ, ਕੰਟੈਟ ਕ੍ਰਿਏਟਰਸ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬਿਜ਼ਨੇਸ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧੀਆ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੋਜ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫੋਟੋ-ਵੀਡੀਓ ਐਡੀਟਿੰਗ ਤੱਕ ਸਭ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
M6 ਚਿਪ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਐਪਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ M6 ਵਿੱਚ 12 ਕੋਰ ਸੀਪੀਯੂ ਤੱਕ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਐਪਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਸਿੰਗਲ-ਥ੍ਰੇਡੇਡ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਜੀਪੀਯੂ ਵੀ 12 ਕੋਰ ਤੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਰ ਵਿੱਚ Neural Accelerators ਲੱਗੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਣਾਉਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਪਿਛਲੇ M4 ਵਾਲੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ 2 ਗੁਣਾਂ ਤੱਕ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਹਰਾ 16-ਕੋਰ ਨਿਊਰਲ ਇੰਜਣ ਏਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਡਬਲ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਮੈਮੋਰੀ ਬੈਂਡਬਿਡਥ 170GB/s ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:-
- ਇੰਟੇਲ ਵਾਲੇ ਪੁਰਾਣੇ iMac ਤੋਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 18 ਗੁਣਾਂ ਤੱਕ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- M1 ਵਾਲੇ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ Microsoft Excel ਵਰਗੀਆਂ ਐਪਾਂ ਵਿੱਚ 2.5 ਗੁਣਾਂ ਤੱਕ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- Affinity ਵਿੱਚ ਫੋਟੋ ਐਡੀਟਿੰਗ 3.3 ਗੁਣਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੈ।
- LM ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਪ੍ਰੋਂਪਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ 12 ਗੁਣਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
- ਗੇਮਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੇ-ਟ੍ਰੇਸਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਗੁਣਾਂ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਏਆਈ ਫੀਚਰਸ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ
ਇਹ ਨਵਾਂ iMac macOS 27 ਸਾਫਟਵੇਅਰ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਰੀ ਏਆਈ ਅਤੇ ਐਪਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਦੇ ਹਨ। ਸਿਰੀ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਦਾਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੈਸੇਜ, ਈਮੇਲ, ਫੋਟੋਜ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਭਣਾ ਅਸਾਨ ਹੈ। ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਜੋ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ।
Safari ਵਿੱਚ ਟੈਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਟਾਪਿਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਦੱਸ ਕੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫੋਟੋ ਐਪ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਐਡੀਟਿੰਗ ਟੂਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਏਆਈ ਕੰਮ ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨਵੇਂ ਐਪਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ 24 ਇੰਚ ਦਾ 4.5K Retina ਡਿਸਪਲੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ 500nits ਦੀ ਪੀਕ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈੱਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਦਾ ਹੈ। iMac ਵਿੱਚ 12MP ਸੈਂਟਰ ਸਟੇਜ ਕੈਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਫ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਡੈਸਕ ਵਿਊ ਨਾਮ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਫੀਚਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਡੈਸਕ ਦੀ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਸਪੀਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਾਸ ਅਤੇ Spatial Audio ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮਾਈਕ ਵਾਲਾ ਏਰੇ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਊਂਡ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ, ਕਲਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਾਸੀਅਤ
M6 iMac ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਲਈ Wi-Fi-7 ਅਤੇ Bluetooth 6 ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 2.5 Gigabit Ethernet ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਤੋਂ 2.5 ਗੁਣਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰੇਜ ਨੂੰ ਦੋ ਗੁਣਾਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ iMac ਵਿੱਚ ਚਾਰ Thunderbolt 4 ਪੋਰਟ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੋ 6K ਐਕਸਟਰਨਲ ਡਿਸਪਲੇ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਇਸਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 7 ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲੂ, ਗ੍ਰੀਨ, ਪਿੰਕ, ਯੈਲੋ, ਪਰਪਲ, ਸੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਿਲਵਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਕਲਰ-ਮੈਚ ਕੀਬੋਰਡ, ਮਾਊਸ ਜਾਂ ਟ੍ਰੈਕਪੈਡ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਟਚ ਆਈਡੀ ਵਾਲਾ ਕੀਬੋਰਡ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
iMac ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਸੇਲ
ਇਸ ਨਵੇਂ 24-ਇੰਚ ਵਾਲੇ iMac ਦੀ ਕੀਮਤ 1,74,900 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 10-ਕੋਰ ਸੀਪੀਯੂ, 16GB ਰੈਮ ਅਤੇ 256GB ਸਟੋਰੇਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ 14,158 ਰੁਪਏ ਦੀ No-Cost EMI ਅਤੇ ਇੰਸਟੈਂਟ ਕੈਸ਼ਬੈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ 12-ਕੋਰ ਸੀਪੀਯੂ ਅਤੇ 12 ਕੋਰ ਜੀਪੀਯੂ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 1,99,900 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸਨੂੰ 32GB ਅਤੇ 2TB ਸਟੋਰੇਜ ਤੱਕ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ 16,242 ਰੁਪਏ ਦੀ No-Cost EMI ਅਤੇ ਇੰਸਟੈਂਟ ਕੈਸ਼ਬੈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਰਾਤ 10:40 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀ-ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੇਲ 6 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।
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