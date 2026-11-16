Apple ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਨਵਾਂ AI Health ਐਪ, ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਦੇਵੇਗਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ
ਐਪਲ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਐਪ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਏਆਈ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਸਹੀ ਅਧਿਐਨ ਕਰੇਗਾ।
Published : November 16, 2026 at 2:05 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: OpenAI ਅਤੇ Anthropic ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਏਆਈ ਲੈਬਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਚੈਟਬੋਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਖਾਸ ਫੀਚਰਸ ਰਾਹੀਂ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਐਪਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਐਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਲੋਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਏਆਈ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਅਜੇ ਹੋਰ ਏਆਈ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਦੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
iPhone ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈਲਥਕੇਅਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਏਆਈ ਕੰਪਨੀ OpenEvidence ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਟੱਡੀ ਐਪ ਲਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਪਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ iPhone 15 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ iOS 26 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਵਰਜ਼ਨ ਹੋ ਅਤੇ Apple Inteligence ਇਨੇਬਲ ਹੋ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਸਟੱਡੀ ਵਿੱਚ 2,00,000 ਤੱਕ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਹ ਨਵਾਂ ਐਪ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਫੀਚਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਵੈਸੇ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਜਾਂ ਕਲਾਊਡ 'ਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਕਲੀਨਿਕਲ ਡਾਟਾ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਦ ਨਿਊ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆਫ ਮੈਡੀਸਨ, ਜਰਨਲ ਆਫ਼ ਦ ਅਮੈਰੀਕਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨੇਚਰ ਵਰਗੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਐਪਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਐਪ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਅਸਾਨ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਯੂਜ਼ਰਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬਾਂ ਨੂੰ ਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰੀਆ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰ HealthKit ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਡਾਟਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਰਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਿਲ ਦੀ ਗਤੀ, ਗਤੀਵਿਧੀ, ਨੀਂਦ ਜਾਂ ਲੈਬ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਐਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਪ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਸਹੀਂ ਸੁਝਾਅ ਮਿਲ ਸਕਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਐਪ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਹੀਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਜਾਂ ਮਾਹਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰੇਗਾ।
ਐਪਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਕਲਾਊਡ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੂੰ ਗੁਮਨਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਏਆਈ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ OpenEvidence 24 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਅਧਾਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਏਆਈ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕਾ ਇੱਕ ਖੋਜ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਟੱਡੀ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਆਪਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਤਕਨੀਕ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਟੂਲ ਬਣਾਉਦੇ ਰਹੀਏ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਹਰ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਸਕੇ।-ਸੁੰਬਲ ਦੇਸਾਈ, ਐਮ.ਡੀ., ਐਪਲ ਵਿਖੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ
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