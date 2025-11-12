ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਡਰ! ਐਪਲ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ iPhone Pocket, ਕੀਮਤ ਜਾਣ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਖੁਸ਼!

ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਡਰ! ਐਪਲ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ iPhone Pocket, ਕੀਮਤ ਜਾਣ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਖੁਸ਼!
ਐਪਲ ਨੇ ਆਈਫੋਨ ਪਾਕੇਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ISSEY MIYAKE ਨਾਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
Published : November 12, 2025 at 1:13 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫੋਨ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੈੱਗਾਂ ਅਤੇ ਪੈਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚੋ ਵੀ ਫੋਨ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਐਪਲ ਨੇ ਆਈਫੋਨ ਪਾਕੇਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਪਾਕੇਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਸਕੋਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਵੀ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਪਾਕੇਟ ਸਟਾਈਲਿਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਪਹਿਨਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਨ ਸਕੋਗੇ।
ਆਈਫੋਨ ਪਾਕੇਟ ਦੀ ਕੀਮਤ
ਐਪਲ ਦੁਆਰਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਆਈਫੋਨ ਪਾਕੇਟ ਕੱਪੜੇ ਤੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੋ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਛੋਟੇ ਸਟ੍ਰੈਪ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਲੰਬੇ ਸਟ੍ਰੈਪ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਕੇਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ... ਛੋਟੇ ਸਟ੍ਰੈਪ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 13,290 ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਦਕਿ ਲੰਬੇ ਸਟ੍ਰੈਪ ਦੀ ਕੀਮਤ 20,381 ਰੁਪਏ ਹੈ।
Apple has launched the new iPhone Pocket, a new limited edition designer strap accessory 🚨— Apple Hub (@theapplehub) November 11, 2025
You can order one today and will be available this Friday in either short or long sizes for $149.95 and $229.95 respectively pic.twitter.com/dg3sjs6xKI
ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆਈਫੋਨ ਪਾਕੇਟ ਖਰੀਦ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ ਉਪਲਬਧ
ਐਪਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈਫੋਨ ਪਾਕੇਟ ਜਾਪਾਨੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ISSEY MIYAKE ਅਤੇ ਐਪਲ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ MIYAKE DESIGN STUDIO ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਅਸਲੀ ਪਲੇਟਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਿਬਡ ਓਪਨ ਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ 14 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਫਰਾਂਸ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਚਾਈਨਾ, ਇਟਲੀ, ਜਾਪਾਨ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਯੂਕੇ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਐਪਲ ਸਟੋਰ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ apple.com 'ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਿੱਥੋ ਖਰੀਦ ਸਕੋਗੇ ਆਈਫੋਨ ਪਾਕੇਟ?
- ਐਪਲ ਕੈਂਟਨ ਰੋਡ, ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ
- ਐਪਲ ਗਿੰਜ਼ਾ, ਟੋਕੀਓ
- ਐਪਲ ਜਿੰਗਆਨ, ਸ਼ੰਘਾਈ
- ਐਪਲ ਮਾਰਚੇ ਸੇਂਟ-ਜਰਮੇਨ, ਪੈਰਿਸ
- ਐਪਲ ਮਯੋਂਗਡੋਂਗ, ਸਿਓਲ
- ਐਪਲ ਆਰਚਰਡ ਰੋਡ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ
- ਐਪਲ ਪਿਆਜ਼ਾ ਲਿਬਰਟੀ, ਮਿਲਾਨ
- ਐਪਲ ਰੀਜੈਂਟ ਸਟ੍ਰੀਟ, ਲੰਡਨ
- ਐਪਲ ਸੋਹੋ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ
- Apple Xinyi A13, ਤਾਈਪੇ
ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਈਫੋਨ ਪਾਕੇਟ ਇੱਕ ਜੁਰਾਬ ਵਰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤਕਨੀਕੀ ਦਿੱਗਜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈਫੋਨ ਪਾਕੇਟ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਜੇਬ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਘੱਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਆਈਫੋਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੇਰਦਾ ਹੈ।
ਆਈਫੋਨ ਪਾਕੇਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਹਿਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਤਕਨੀਕੀ ਦਿੱਗਜ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਡੀਸ਼ਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈਫੋਨ ਪਾਕੇਟ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬੈਗਾਂ 'ਤੇ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਪਹਿਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਈਫੋਨ ਪਾਕੇਟ ਦੇ ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨ
ਛੋਟੇ ਸਟ੍ਰੈਪ ਵਾਲਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ Lemon, Mandarin, Purple, Pink, Peacock, Sapphire, Cinnamon ਅਤੇ Black ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉੁਪਲਬਧ ਹੈ ਜਦਕਿ ਲੰਬੇ ਸਟ੍ਰੈਪ ਵਾਲਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ Sapphire, Cinnamon ਅਤੇ Black ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
MIYAKE DESIGN STUDIO ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ Yoshiyuki Miyamae ਅਨੁਸਾਰ, iPhone Pocket ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ iPhone ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਬੰਧਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇੱਕ Apple ਉਤਪਾਦ ਸੁਹਜ ਵਿੱਚ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਪੱਖੀ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।-MIYAKE DESIGN STUDIO ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ Yoshiyuki Miyamae
