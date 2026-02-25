ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਬੈਨ! ਐਪਲ ਨੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ Age Verification ਟੂਲ

ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਬੈਨ! ਐਪਲ ਨੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ Age Verification ਟੂਲ
ਐਪਲ ਨੇ ਨਵੇਂ ਉਮਰ ਪਹਿਚਾਣ ਟੂਲ ਲਾਂਚ ਕਰਕੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 18+ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਵਧਾਈ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ।
Published : February 25, 2026 at 4:17 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਐਪਲ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਉਮਰ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਟੂਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ Age Insurance ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫੀਚਰ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਐਪਾਂ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।
ਐਪਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਪ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 'Declared Age Range API' ਟੂਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਫਿਲਹਾਲ ਬੀਟਾ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਸ ਟੂਲ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀ ਸਹੀਂ ਜਨਮ ਤਰੀਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਵੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਉਮਰ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋਵੇਗੀ।
18+ ਰੇਟਿੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਐਪਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ
ਬ੍ਰਾਜੀਲ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪਰ ਇਸ ਏਪੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀ ਉਮਰ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਪਰ ਉਸ ਲਈ ਯੂਜ਼ਰਸ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਬ੍ਰਾਜੀਲ ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਨੇ 18+ ਰੇਟਿੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਐਪਾਂ ਦੇ ਡਾਊਨਲੋਡ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਬਾਲਗ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ 18+ ਰੇਟਿੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਐਪਾਂ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਇਹ ਉਮਰ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖੁਦ ਐਪਲ ਐਪ ਸਟੋਰ ਹੀ ਸੰਭਾਲੇਗਾ ਪਰ ਐਪਲ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਥਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਜੀਲ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੇਮਾਂ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ 18+ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ ਬਾਕਸ ਵਰਗੇ ਫੀਚਰਸ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਲੁੱਟ ਬਾਕਸ ਨੂੰ ਜੂਆ ਵਰਗਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਰੀ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਰਿਵਾਰਡ ਪਾਉਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਫੀਚਰ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੂਟਾ ਅਤੇ ਲੁਈਸਿਆਨਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਵੇਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀ ਉਮਰ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂਕਿ ਐਪ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਟੈਕਸਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਪਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨਾਲ ਐਪ ਸਬਮਿਟ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
