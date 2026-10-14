Apple TV 4K ਲਾਂਚ, ਰਿਮੋਟ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ ਲੋੜ! ਜਾਣੋ ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ?
Apple TV 4K ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Published : October 14, 2026 at 9:34 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਐਪਲ ਨੇ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਆਪਣੇ 'Welcome Home' ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਖਾਸ ਡਿਵਾਈਸ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਨਵਾਂ Apple TV 4K ਵੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੋਮ ਥਿਏਟਰ ਅਨੁਭਵ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰੀ ਏਆਈ ਫੀਚਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਐਪਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਪ੍ਰੀ-ਆਰਡਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ 13 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਿਰੀ ਏਆਈ ਅਤੇ ਹੈਂਡਸ ਫ੍ਰੀ ਕੰਟਰੋਲ
ਸਿਰੀ ਏਆਈ ਪੂਰੀ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਸਾਲ ਐਮੀ ਅਵਾਰਡ ਤੋਂ ਐਪਲ ਟੀਵੀ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ੋਅ ਜਿੱਤੇ। ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਪੋਸਟਰ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ Pluribus ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਜਾਂ ਕੀ ਇਹ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਓਵਰਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿਖਾਉਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੰਟੈਟ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਐਪਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਾਲਾ ਆਈਫੋਨ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਰੀ ਨਿੱਜੀ ਹਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਚਲਾਓ।
Next up: HomePod mini 2. We’re talking big sound and beautiful new colors. And with support for Siri AI coming later, it can become your ultimate home assistant. https://t.co/F84OjRdcEt— Greg Joswiak (@gregjoz) October 13, 2026
ਨਵੇਂ Apple TV 4K ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਫਾਰ-ਫੀਲਡ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ ਹਨ। ਇਸਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਿਮੋਟ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਗਾਏ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਈਕੋ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੈਂਕਗ੍ਰਾਊਡ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਟੀਵੀ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਵੀ 'ਹੇ ਸਿਰੀ' ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੀਚਰ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ, ਫ੍ਰੈਂਚ ਅਤੇ ਜਰਮਨ ਵਰਗੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
Apple TV 4K ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ
ਇਸ ਡਿਵਾਈਸ ਵਿੱਚ A19 ਚਿਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ CPU 50 ਫੀਸਦੀ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ GPU ਦੋ ਗੁਣਾ ਤੇਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ AV1 ਡਿਕੋਡਰ ਘੱਟ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੰਗੀ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਰੀ ਰਿਮੋਟ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਉਸ ਵਿੱਚ Find My ਅਤੇ Precision Finding ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਰਿਮੋਟ ਨਾਲ ਅਵਾਜ਼ ਵਜਾ ਕੇ ਵੀ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, Precision Finding ਲਈ iPhone 17 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਨਵਾਂ ਆਈਫੋਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚਾਰ ਸਪੀਕਰ ਵਾਲਾ ਸਰਾਊਂਡ ਸਾਊਂਡ ਵਾਲਾ ਅਨੁਭਵ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ HomePod mini 2 ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ-ਪਿੋੱਛੇ ਦੀ ਜੋੜੀਆਂ ਇੱਕ ਵਰਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਖੁਦ ਪਛਾਣ ਕੇ ਅਵਾਜ਼ ਠੀਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਸਮਾਰਟ ਹੋਮ ਅਤੇ ਲਿਵਿੰਗ ਰੂਮ
ਸਮਾਰਟ ਹੱਬ ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਵਾਂ Apple TV 4K ਸਮਾਰਟ ਹੋਮ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਡੋਰਬੈਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਆਏ, ਤਾਂ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। HomeKit Secure Video ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਐਪਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਡਿਟੇਲ ਅਤੇ ਸਮਰੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ iCloud ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਰੀ ਏਆਈ ਤੋਂ ਸੀਨ ਵੀ ਚਾਲੂ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਈ-ਫਾਈ ਅਤੇ ਥ੍ਰੈੱਡ ਦੋਨੋ ਹਨ।
ਇਸ ਵਿੱਚ Apple Fitness Plus, Apple Arcade ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਐਪਲ ਅਸਲੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮੂਲਾ 1 ਅਤੇ ਮੇਜਰ ਲੀਕ ਸੌਕਰ ਵਰਗੇ ਖੇਡ ਲਾਈਵ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਈਫੋਨ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਫੇਸਟਾਈਮ ਕਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਈਕਲਾਊਡ ਦੀ ਫੋਟੋ ਪਸੰਦ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਕ੍ਰੀਨ ਸੇਵਰ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਨਵਾਂ ਸ਼ਫਲ ਫੀਚਰ ਸ਼੍ਰੈਣੀ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼
ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ ਦਾ ਡਾਟਾ A19 ਚਿਪ ਦੇ Secure Exclaves ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਇੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦ ਐਪਲ ਵੀ ਉਸਦਾ ਡਾਟਾ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। HomeKit Secure Video ਦੀ ਫੁਟੇਜ਼ ਐਂਡ-ਟੂ-ਐਂਡ ਇਨਕ੍ਰਿਪਟਡ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਐਪਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 2030 ਤੱਕ ਕਾਰਬਨ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਡਿਵਾਈਸ ਵਿੱਚ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕੀਤਾ ਸੋਨਾ, ਟੀਨ, ਰੇਅਰ ਅਰਥ ਅਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਕੇਜਿੰਗ 100 ਫੀਸਦੀ ਫਾਈਬਰ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ।
ਕੀਮਤ
ਇਸ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ 29 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ-ਆਰਡਰ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਐਪਲ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਐਪਲ ਸਟੋਰ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੀ-ਆਰਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ 299 ਡਾਲਰ ਹੈ ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 39,990 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ 3,620 ਰੁਪਏ ਦੀ 12 ਮਹੀਨੇ ਦੀ EMI 'ਤੇ ਵੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ।
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