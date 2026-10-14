Apple HomeView ਲਾਂਚ, ਜਾਣੋ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਕੀ ਖਾਸ ਮਿਲੇਗਾ ਅਨੁਭਵ?
Apple HomeView ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Published : October 14, 2026 at 10:59 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਐਪਲ ਨੇ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਵੈਂਟ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ 'Welcome Home' ਹੈ। ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਡਿਵਾਈਸ Apple HomeView ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ 7-ਇੰਚ ਦਾ ਲਿਕਵਿਡ ਰੇਟਿਨਾ ਡਿਸਪਲੇ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਗਾਣੇ ਸੁਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਫੇਸਟਾਈਮ ਕਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਮਾਰਟ ਹੋਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Apple HomeView ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ
Apple HomeView ਨੂੰ ਐਪਲ ਨੇ ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਉੱਪਰ ਸਕ੍ਰੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਗੁੰਬਦ ਵਰਗਾ ਸਪੀਕਰ ਬੇਸ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਹਿੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਕ੍ਰੀਨ ਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਝੁਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਸਿਲਵਰ, ਸਟਾਰਲਾਈਟ, ਰੋਜ ਪਿੰਕ ਅਤੇ ਸਪੇਸ ਗ੍ਰੇ ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਰੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਰੰਗ ਦਾ ਕੇਬਲ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ।
Introducing Apple HomeView! It recognizes up to six people, connects seamlessly across your Apple devices, and makes managing your home easy with Siri AI. All in a stunning, elegant design with privacy built right in. https://t.co/S83Rzt4H6A— Greg Joswiak (@gregjoz) October 13, 2026
ਸਕ੍ਰੀਨ ਦੀ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈੱਸ ਆਪਣੇ ਆਪ 500 nits ਤੋਂ 0.3 nits ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਕੰਧ 'ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਲੱਗ ਮਾਡਲ ਸਪੇਸ ਗ੍ਰੇ ਅਤੇ ਸਿਲਵਰ ਕਲਰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ Scheider Home ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਾਊਂਟ ਮਿਲਣਗੇ।
ਸਿਰੀ ਏਆਈ ਅਤੇ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਅਲੱਗ ਅਨੁਭਵ
Apple HomeView ਚਿਹਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੋਮ ਸਕ੍ਰੀਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਐਪ ਅਤੇ ਵਿਜੇਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਿੱਜੀ ਮੈਸੇਜ ਅਤੇ ਕੈਲੰਡਰ ਉਦੋਂ ਦਿਖਦੇ ਹਨ, ਜਦੋ ਓਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਆਈਫੋਨ ਜਾਂ ਆਈਪੈਡ ਕੋਲ ਹੋ। ਸ਼ੇਅਰ ਫੋਟੋ ਐਲਬਮ ਅਤੇ ਗਾਣੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਨੁਕੂਲ ਆਈਫੋਨ ਜਾਂ ਆਈਪੈਡ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰੀ ਏਆਈ ਫੀਚਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਰੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਾਨ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਐਪਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਾਲਾ ਆਈਫੋਨ ਜਾਂ ਆਈਪੈਡ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਸੇਜ ਅਤੇ ਕੈਲੰਡਰ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੱਢ ਕੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਇਹ ਬੀਟਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗਾ।
ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਅਤੇ ਕਾਲ
ਇਸ ਡਿਵਾਈਸ ਵਿੱਚ ਸਾਊਂਡ ਲਈ ਐਪਲ ਨੇ ਦੋ ਡ੍ਰਾਈਵਰ, ਇੱਕ ਵੂਫਰ ਅਤੇ ਦੋ ਪੈਸਿਵ ਰੇਡੀਏਟ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜੋ Spatial Audio ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਐਪਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵਿੱਚ ਲਿਰਿਕਸ ਅਤੇ ਐਨੀਮੇਟੇਡ ਐਲਬਮ ਆਰਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਐਪਲ ਪਾਡਕਾਸਟ ਅਤੇ ਐਪਲ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਕਈ HomeView ਅਤੇ HomePod ਲਗਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੇਸਟਾਈਮ ਦੌਰਾਨ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਫ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੰਟਰਕੌਮ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਦਾ ਇਹ ਡਿਵਾਈਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੈਸਿਪੀ ਨੂੰ ਸਟੈਪ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟਾਈਮਰ ਵੀ ਚਲਾਉਦਾ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਸਮਾਰਟ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਲਾਈਟ ਅਤੇ ਥਰਮੋਸਟੈਟ ਬਦਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਰਵਾਜੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੋਮ ਕੈਮਰਾ ਫੇਸ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਨੌ ਵੀਡੀਓ ਫੀਡ ਦਿਖਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। iCloud+ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੋਕਾਂ, ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਤੇ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ। ਧੂੰਏ ਦਾ ਅਲਾਰਮ ਵੱਜੇ ਤਾਂ ਫੋਨ 'ਤੇ ਅਲਰਟ ਵੀ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਲਈ ਕੈਮਰੇ ਅਤੇ ਮਾਈਕ ਦਾ ਡਾਟਾ Secure Enclaves ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਖੁਦ ਐਪਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ।
Apple HomeView ਦੀ ਕੀਮਤ
Apple HomeView ਦੇ ਦੋਨੋ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਕੀਮਤ 299 ਡਾਲਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ-ਆਰਡਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ-ਆਰਡਰ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸੇਲ 13 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਕੀਮਤ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।
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