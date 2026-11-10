Apple ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਆਟੋਨੋਮਸ ਏਜੰਟ, Siri ਲਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਈ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ!
ਐਪਲ ਸਿਰੀ ਏਆਈ ਨੂੰ ਆਟੋਨੋਮਸ ਏਜੰਟ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Published : November 10, 2026 at 12:16 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਐਪਲ ਆਪਣੇ ਸਿਰੀ ਏਆਈ ਨੂੰ ਆਟੋਨੋਮਸ ਏਜੰਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ। ਬਲੂਮਬਰਗ ਦੇ ਮਾਰਕ ਗੁਰਮਨ ਦੇ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ 'ਪਾਵਰ ਆਨ' ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੰਪਨੀ iOS 28 ਅਤੇ iPadOS 28 ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਪਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੀਈਓ ਜੌਨ ਟਰਨਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਰੀ ਏਆਈ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਏਆਈ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ OpenAI ਦਾ Dots, ਮੈਟਾ ਦਾ Muse ਅਤੇ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੀ ਕੰਪਨੀ SpaceXAI ਦਾ Grok ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
Siri AI ਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ?
ਐਪਲ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ WWDC ਵਿੱਚ ਸਿਰੀ ਏਆਈ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ iOS 27 ਅਪਡੇਟ ਰਾਹੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਲਾਂਚ ਐਪਲ ਵੱਲੋ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਏਆਈ ਪਾਵਰਡ ਸਿਰੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦਾ ਸਿਰੀ ਏਆਈ ਬੁਨਿਆਂਦੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਈਮੇਲ ਅਤੇ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਡ੍ਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਮਾਇੰਡਰ ਅਤੇ ਕੈਲੰਡਰ ਇਵੈਂਟ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਐਪਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਪਲ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਐਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਐਪਲ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ iOS 27.3 ਬੀਟਾ ਵਰਜ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰੀ ਏਆਈ ਲਈ ਐਡਵਾਂਸਡ ਇਨ-ਐਪ ਐਕਸ਼ਨ ਜੋੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਸਹਾਇਕ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਫੀਚਰਸ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਜੋ Dots, Muse ਅਤੇ Grok ਵਿੱਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹਨ।
AI ਏਜੰਟ ਕੀ ਹੈ?
OpenAI, Meta ਅਤੇ ਹੋਰ ਏਆਈ ਲੈਬਾਂ ਆਪਣੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਏਆਈ ਸਾਥੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਬੈਂਕਗ੍ਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਯੂਜ਼ਰਸ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Dots ਅਤੇ Muse ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਦਲਾਅ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਬਦਲਣ 'ਤੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਐਪਾਂ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਦੇ ਅਪਡੰਟਾਂ ਦੀ ਸਮਰੀ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Dots ਅਤੇ Muse ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਦਲਾਅ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਬਦਲਣ 'ਤੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਐਪਾਂ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਦੇ ਅਪਡੇਟ ਦੀ ਸਮਰੀ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਿਰੀ ਏਆਈ ਲਈ ਕੀ ਬਦਲ ਸਕਦਾ?
ਗੁਰਮਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰੀ ਏਆਈ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ iPhone, Mac ਅਤੇ iPad ਯੂਜ਼ਰਸ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਇਸ ਸਹਾਇਕ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਸਕਣਗੇ। ਐਪਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਣ' ਵਾਲੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
iOS 28 ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ
ਨਿਊਜ਼ਲੇਟਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਪਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ iOS ਅਤੇ iPadOS ਅਪਡੇਟ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ M1, M2 ਅਤੇ M3 ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਪੜਾਅ 8 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ M1 ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਗੁਰਮਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਪਲ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ iOS 28 ਲਈ ਕੋਡਿੰਗ ਕਰਨ, ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਫੀਚਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਛੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮੇਂ ਲਗਾਉਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ। ਅਸਾਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ, ਤਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਇਕੱਠੇ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਅਪਡੇਟ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?
ਏਆਈ ਸਹਾਇਕ ਦੀ ਦੌੜ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਟੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਦਦਗਾਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਬੈਂਕਗ੍ਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਨਿਊਜ਼ਲੇਟਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਪਲ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ Siri AI, iPhone, iPad ਅਤੇ Mac 'ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰੇ।
ਐਪਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੇਰਵੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਲਾਂਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਯੂਜ਼ਰਸ iOS 27 ਅਪਡੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰੀ ਏਆਈ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਫੀਚਰਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
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