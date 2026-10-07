Apple ਦਾ ਨਵਾਂ MacBook Pro ਹੋਵੇਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਲਕਾ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਖਾਸ?
ਐਪਲ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ MacBook Pro 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Published : October 7, 2026 at 9:40 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਐਪਲ ਦਾ MacBook Pro ਅਮਰੀਕੀ ਤਕਨੀਕੀ ਦਿੱਗਜ਼ ਦੇ MacBook ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਪਕਰਣ ਹੈ ਪਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਫੀ ਮੋਟਾ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋ ਪਤਲੇ ਅਤੇ ਹਲਕੇ ਏਅਰ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਪਿੱਛੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ Pro ਮਾਡਲ ਮੌਜ਼ੂਦਾਂ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਪਤਲਾ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹਲਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਟਚਸਕ੍ਰੀਨ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਾਵਰ ਔਨ ਨਿਊਜ਼ਲੇਟਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਰਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਲੂਮਬਰਗ ਦੇ ਮਾਰਕ ਗੁਰਮਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ MacBook Pro ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਰੀ-ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੇਆਊਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਪੁਨਰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਹਿੱਸੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
M5 Max ਚਿਪ ਵਾਲੇ ਮੌਜ਼ੂਦਾ 16-ਇੰਚ MacBook Pro ਦਾ ਭਾਰ ਲਗਭਗ 2.15 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈ ਜਦਕਿ 15-ਇੰਚ MacBook Air ਦਾ ਭਾਰ ਸਿਰਫ਼ 1.5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਿਪੋਰਟ MacBook Pro ਲਈ ਸਹੀਂ ਭਾਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਵੱਡੇ ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਪਤਲੀ ਅਤੇ ਹਲਕੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੀ-ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਲੈਪਟਾਪ ਵਿੱਚ ਟਚਸਕ੍ਰੀਨ OLED ਪੈਨਲ ਦਾ ਫੀਚਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ MacBook ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਵੀ ਐਪਲ ਦੇ ਲੈਪਟਾਪ ਲਈ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਆਈਲੈਂਡ-ਸ਼ੈਲੀ ਕੱਟਆਊਟ ਜਾਂ ਇੰਟਰਫੇਸ ਤੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸੁਵਿਧਾ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸੀਈਓ ਜੌਨ ਟਰਨਸ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਇੰਟਰਫੇਸ ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਦੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਟੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲਈ ਹੈ। ਗੁਰਮਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੌਨ ਟਰਨਸ ਦੇ ਸੀਈਓ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੀਈਓ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਨਵੀਂ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੌਰਾਨ ਟਰਨਸ ਦੁਆਰਾ ਨਿਭਾਈਆਂ ਇਹ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰਨਸ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, MacBook ਲਈ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਪਲ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਬਦਲਾਅ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, macOS ਗੋਲਡਨ ਗੇਟ ਨੂੰ ਟਚ ਇਨਪੁੱਟ ਅਤੇ ਇੰਚਾਰਜ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਆਈਲੈਂਡ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬਦਲਾਅ ਹਾਸਿਲ ਹੋਣਗੇ।
ਨਵੇਂ MacBook Pro ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ M6 ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਵੈਰੀਅਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੌਜ਼ੂਦਾ M5 Pro ਅਤੇ M5 Max ਚਿਪ ਨਾਲ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।
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