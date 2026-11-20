Apple ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਏਆਈ ਏਜੰਟ 'ਤੇ ਕੰਮ, ਲਗਭਗ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਵਾਂਗ ਕਰੇਗਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ
ਐਪਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਏਆਈ ਏਜੰਟ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਖੁਦ ਤੋਂ ਐਪਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Published : November 20, 2026 at 4:51 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਐਪਲ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਏਆਈ ਏਜੰਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਗਭਗ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਲੂਮਬਰਗ ਦੇ ਮਾਰਕ ਗੁਰਮਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੰਪਨੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਰਟ ਸਹਾਇਕ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸੰਭਾਲ ਸਕੇ।
ਅਜੇ ਤਾਂ ਸਿਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸੇ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਆਮ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਟੂਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਐਪਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਵਿੱਚ ਕਰਨ, ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ ਕਰਨ, ਸਿਸਟਮ ਕਮਾਂਡ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਇੱਥੋ ਤੱਕ ਕਿ ਕੋਡ ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇਗਾ।
ਐਪਲ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟਿਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਿਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਫੀਚਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਖਬਰ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਦੋਂ ਬਲੂਮਬਰਗ ਨੇ ਐਪਲ ਦੀ ਕਰੀਅਰ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਸਨੂੰ 17 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਗਿਆਪਨ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਮੈਨੇਜਰ, ਏਜੰਟਿਕ ਏਆਈ-ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਲਿਸਟਿੰਗ ਉੱਥੋ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਸਹੀ ਕਾਰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੋਜ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਐਪਲ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਪੇਜ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਏਆਈ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਿਲ ਹੋ।
ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਐਪਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਏਆਈ ਏਜੰਟ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਈ ਪੜਾਅ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੈੱਬ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ, ਐਪਾਂ, ਕਮਾਂਡ ਲਾਈਨ, ਕੋਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹ ਹਰ ਪੜਾਅ ਲਈ ਸਹੀ ਟੂਲ ਚੁਣ ਸਕੇ।
ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਐਪਲ ਆਪਣੇ ਏਆਈ ਏਜੰਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਏਆਈ ਕੋਡ ਚਲਾਉਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਪਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਡੂੰਘੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਸਖਤ ਆਗਿਆ ਚੈੱਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਏਆਈ ਏਜੰਟ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ
ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਐਪਲ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਰੱਖੇਗਾ। ਕਈ ਵੱਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਏਆਈ ਏਜੰਟ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹਨ, ਜੋ ਐਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
OpenAI ਨੇ Dots ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੈਟਾ ਦੇ Muse ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਮਿਲੀ। Anthropic ਅਤੇ Google ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਟੂਲ ਹਨ, ਜੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਐਪਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਐਪਲ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ iOS 27 ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਸਿਰੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਐਪਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੁਨਿਆਂਦੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਐਪਲ ਦੇ ਏਆਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਜ਼ਾਦ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਪਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੌਨ ਟਰਨਸ, ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਮੁੱਖੀ ਕ੍ਰੇਗ ਫੈਡਰੀਗੀ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਏਆਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
Mac 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਟੂਲਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ
ਐਪਲ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਏਆਈ ਏਜੰਟ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਹ ਮੈਕ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ 'ਤੇ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਏਆਈ ਏਜੰਟਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਨੇ ਐਪ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਪਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਤੱਕ ਗਹਿਰੀ ਪਹੁੰਚ ਮੰਗਦੇ ਹਨ।
ਗੁਰਮਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ macOS 27.3 ਅਪਡੇਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਏਆਈ ਏਜੰਟ ਮੈਕ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਕੰਟਰੋਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਸੇਸ ਨੂੰ ਖੁਦ ਆਗਿਆ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਐਪਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।
ਐਪਲ ਦਾ ਏਆਈ ਏਜੰਟ ਕਦੋਂ ਲਾਂਚ ਹੋ ਸਕਦਾ?
ਖਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਪਲ 2027 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਏਆਈ ਏਜੰਟ ਲਾਂਚ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ-ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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