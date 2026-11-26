Apple ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ 7ਵਾਂ ਸਟੋਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਤਿਆਰ, ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਤਰੀਕ ਅਤੇ ਜਗ੍ਹਾਂ
ਐਪਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਸਟੋਰ ਕੁਕਟਪੱਲੀ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Published : November 26, 2026 at 2:33 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਐਪਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਟੋਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਟੋਰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਸਟੋਰ ਦਾ ਨਾਮ ਐਪਲ ਕੁਕਟਪੱਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਟੋਰ ਦੀ ਓਪਨਿੰਗ 10 ਦਸੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦਾ 7ਵਾਂ ਸਟੋਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਭਾਰਤ ਦਾ 6ਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਐਪਲ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਟੋਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ?
ਐਪਲ ਸਟੋਰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਕੁਕਟਪੱਲੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਲੇਕ ਸ਼ੋਰ-ਵਾਈ ਜੰਕਸ਼ਨ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਬਣੇਗਾ। ਇਸ ਸਟੋਰ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਪਲ ਨੇ ਸਟੋਰ ਦਾ ਬੈਰੀਕੇਡ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਉਸ 'ਤੇ ਮੋਤੀ ਵਰਗਾ ਐਪਲ ਲੋਗੋ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਤਰੰਗੀ ਪੀਂਘ ਰੰਗ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੀ ਪਛਾਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਆਏ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਨੱਕਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਟੋਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਜੇ ਦਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੇ Apple Hebbal ਵਰਗੇ ਦੂਜੇ ਸਟੋਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਲਈ ਐਪਲ ਨੇ ਖਾਸ ਵਾਲਪੇਪਰ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਜੋ ਮੈਕ, ਆਈਪੈਡ ਅਤੇ ਆਈਫੋਨ ਲਈ ਹਨ। ਮੈਸੇਜ ਵਰਗੀਆਂ ਐਪਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਸਟਿੱਕਰ ਵੀ ਹਨ। ਐਪਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪਲੇਲਿਸਟ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਕੀ-ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ?
ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਇਸ ਐਪਲ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਐਪਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਂਚ ਹੋਏ iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, ਐਪਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਲਡੇਬਲ ਫੋਨ iPhone Duo, MacBook Pro ਅਤੇ HomeView ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾ ਸਕਣਗੇ। ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰਾਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ, ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਡਰਾਇੰਗ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਐਪਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਤੇ ਰਿਟੇਲ ਗ੍ਰਾਹਕ ਕੇਅਰ ਟੀਮਾਂ ਹਨ। ਸਟੋਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਐਪਲ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਾਲੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਨੈੱਟਵਰਕ
ਐਪਲ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਫਲਾਈਨ ਬਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਪਲ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2023 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੋਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ Apple BKC ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਕੇਤ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹੋਰ ਸਟੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਬੋਰੀਬਲੀ, ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਨੋਇਡਾ, ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਹੇਬਲ ਅਤੇ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਕੋਰੇਗਾਓ ਪਾਰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ 7ਵਾਂ ਐਪਲ ਸਟੋਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
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