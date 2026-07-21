iPhone 18 Pro Max ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਂਚ?
ਐਪਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ iPhone 18 ਸੀਰੀਜ਼ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।
Published : July 21, 2026 at 10:33 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਤਕਨੀਕੀ ਦਿੱਗਜ਼ ਐਪਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ iPhone 18 ਸੀਰੀਜ਼ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ iPhone 18 Pro ਅਤੇ iPhone 18 Ultra ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਮੰਨੀਏ, ਤਾਂ ਕੁਪਰਟੀਨੋ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡਾਂ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਟਾਟਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਦੀ ਇੰਟਰਨਲ ਫਾਈਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕਸ ਲੌਗ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ iPhone 18 Pro Max ਵਿੱਚ ਵੇਰੀਏਬਲ ਅਪਰਚਰ ਸਪੋਰਟ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਸੋਨੀ ਮੇਨ ਕੈਮਰਾ ਸੈਂਸਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
iPhone 18 Pro Max ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਕੈਮਰਾ ਫੀਚਰਸ
Notebookcheck ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕਸ ਲੌਗ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ Iphone 18 Pro Max ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਰੀਅਰ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ Sony IMX905 ਇਮੇਜ ਸੈਂਸਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 48MP ਵਾਲੇ Sony IMX903 ਸੈਂਸਰ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅਜੇ iPhone 17 Pro Max ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਸਰ ਦਾ ਨੈਟਿਵ ਪਿਕਸਲ ਸਾਈਜ਼ 1.22μm ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਵੇਰੀਏਬਲ ਅਪਰਚਰ ਵਿਧੀ ਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਫੋਨ ਕੈਮਰਾ ਸੈਂਸਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਪਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡੈਪਥ ਫੀਲਡ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਮਿਲੇਗਾ।
ਕਈ ਐਂਡਰਾਇਡ OEM ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੈਮਸੰਗ ਨੇ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ Galaxy S9 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਨ ਕੈਮਰੇ ਲਈ ਵੇਰੀਏਬਲ ਅਪਰਚਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਜਗ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਲਾਗਤ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਮਾਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, iPhone 18 Pro ਮਾਡਲ ਇਸ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ, ਤਾਂ ਲੀਕ ਹੋਏ ਲੌਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੌਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੇਰੀਏਬਲ ਅਪਰਚਰ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਐਕਚੁਏਟਰ ਡਾਟਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਡਾਟਾ ਸੈਂਸਰ ਦੀ ਨਾਨ-ਵੋਲੇਟਾਈਲ ਮੈਮੋਰੀ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਪਲ ਅਜਿਹੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੈਂਸ ਅਪਰਚਰ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਕੈਮਰਾ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਮਾਡਲ ਵਰਗਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਟੈਲੀਫੋਟੋ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ Sony ਦਾ IMX973 ਸੈਂਸਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦਕਿ ਅਲਟ੍ਰਾ ਵਾਈਡ ਐਂਗਲ ਸ਼ੂਟਰ ਵਿੱਚ Sony ਦਾ IMX972 ਸੈਂਸਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। LiDAR ਸਕੈਨਰ ਵਿੱਚ iPhone 17 Pro Max ਵਰਗਾ ਹੀ Sony IMX591 ਰਿਸੀਵਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸੈਲਫ਼ੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੌਜ਼ੂਦਾ Sony IMX914 ਸੈਂਸਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ OIS ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਥ੍ਰੀ-ਐਕਸਿਸ ਸਫੇਰੀਕਲ ਐਕਚੁਏਟਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਲੀਕ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ Apple iPhone 18 Pro Max ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੇਰੀਏਬਲ ਅਪਰਚਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਹੋਵੇਗੀ।
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