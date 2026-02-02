ਹੁਣ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ Apple ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਟੋਰ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਤਿਆਰੀ
ਐਪਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਗ੍ਰੋਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਸਟੋਰ ਅਤੇ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ।
Published : February 2, 2026 at 2:47 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਐਪਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਆਈਫੋਨ ਨਿਰਮਾਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸਿਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਗੋਂ ਰਿਟੇਲ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਰਿਟੇਲ ਸਟੋਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਫ਼ਤਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਪਲ ਦੇ ਸੀਈਓ ਟਿਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ Q1 2026 ਦੀ ਅਰਨਿੰਗ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਵਪਾਰ ਰਿਕਾਰਡ ਗ੍ਰੋਥ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਐਪਲ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਟੇਲ ਸਟੋਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਟੋਰ ਦੀ ਸਹੀਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਓਪਨਿੰਗ ਡੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।
ਫਿਲਹਾਲ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਦੇ ਕੋਲ੍ਹ 5 ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਰਿਟੇਲ ਸਟੋਰ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦਸੰਬਰ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਐਪਲ ਨੇ ਨੋਇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੰਜਵਾ ਸਟੋਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਟੋਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਟੋਰ ਦਿੱਲੀ ਮਾਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੋਇਡਾ ਸੈਕਟਰ 18 ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਐਪਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ Today at Apple ਸੈਂਸ਼ਨ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਰਿਪੇਅਰ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪਲਾਨਿੰਗ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅਗਸਤ 2023 ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਬਾਂਦਰਾ ਕੁਰਲਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਜੀਓ ਵਰਲਡ ਡਰਾਈਵ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਸਟੋਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ Apple BKC ਹੈ। ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਰਿਟੇਲ ਸਟੋਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਰਿਟੇਲ ਪਹੁੰਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਗੀ। ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਦਾ ਦੂਜਾ ਐਪਲ ਸਟੋਰ ਬੋਰੀਵਲੀ ਦੇ ਓਬਰਾਏ ਸਕਾਈ ਸਿਟੀ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਐਪਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਦੂਜੇ ਐਪਲ ਸਟੋਰ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮੈਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਐਪਲ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪੋਰੂਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਡੀਐਲਐਫ ਸਾਈਬਰ ਸਿਟੀ ਆਈਟੀ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 20,000 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਐਪਲ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਫ਼ਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੇਨਈ ਐਪਲ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਹੱਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਨਵਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਚੇਨਈ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਪਲ ਦੇ ਸੀਈਓ ਕੇਵਿਨ ਪਰੇਖ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਇੰਸਟਾਲ ਯੂਜ਼ਰ ਬੇਸ ਵੀ ਡਬਲ-ਡਿਜੀਟ ਗ੍ਰੋਥ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣਾਉਦਾ ਹੈ।
