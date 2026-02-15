Apple ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਸਟੋਰ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਮਿਲਣਗੇ ਫਾਇਦੇ
ਐਪਲ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਬੋਰੀਵਲੀ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਸਟੋਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ।
Published : February 15, 2026 at 10:16 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਐਪਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਟੇਲ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਦੂਜਾ ਆਫਲਾਈਨ ਸਟੋਰ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਟੋਰ ਦਾ ਨਾਮ Apple Borivali ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਬੋਰੀਵਲੀ ਦੇ ਸਕਾਈ ਸਿਟੀ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਰਹੇਗਾ, ਜੋ ਵੈਸਟਰਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਕੋਲ੍ਹ ਹੈ। ਇਹ ਸਟੋਰ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ।
ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ Apple BKC ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਜੀਓ ਵਰਲਡ ਡਰਾਈਵ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਬੋਰੀਵਲੀ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਸਟੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਰਿਟੇਲ ਆਊਟਲੇਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਟੋਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਵੇਂ ਐਪਲ ਸਟੋਰ ਦੇ ਫਾਇਦੇ
- ਨਵੇਂ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਹਕ ਸਿੱਧੇ ਜਾ ਕੇ ਆਈਫੋਨ, ਆਈਪੈਡ, ਮੈਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੇ।
- ਇੱਥੇ ਇਨ-ਸਟੋਰ ਪਿਕਅੱਪ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ।
- ਇੱਥੇ ਜੀਨੀਅਸ ਬਾਰ ਰਾਹੀਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ Today at Apple ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਐਪਲ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੀਚਰਸ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸਕਣਗੇ।
- ਵਪਾਰ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਸਹਾਇਕ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਰਹੇਗੀ।
ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਸਟੋਰਾਂ ਵਿੱਚ Apple Saket ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ, Apple Hebbal ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ, Apple Noida ਨੋਇਡਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ Apple Koregaon Park ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਐਪਲ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨੋਇਡਾ ਸਟੋਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੀਈਓ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਸਟੋਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਪਲ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਸਟੋਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਰਿਟੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੰਪਨੀ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆਫਿਸ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਗਲੋਬਲ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇਗਾ। ਐਪਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
