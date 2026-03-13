ETV Bharat / technology

Apple ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 25 ਫੀਸਦੀ iPhone, ਚੀਨ 'ਤੇ ਘੱਟ ਰਹੇਗੀ ਨਿਰਭਰਤਾ

ਐਪਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਈਫੋਨ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾਇਆ ਹੈ।

By ETV Bharat Tech Team

Published : March 13, 2026 at 3:54 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨਿਰਮਾਣ ਹੱਬ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਭਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਐਪਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਰੇਟ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਗਲੋਬਲ ਆਈਫੋਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕਰੀਬ 25 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਆਈ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਈਫੋਨ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 53 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਬਲੂਮਬਰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 5.5 ਕਰੋੜ ਆਈਫੋਨ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 3.6 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਈਫੋਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਐਪਲ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 22 ਤੋਂ 23 ਕਰੋੜ ਆਈਫੋਨ ਬਣਾਉਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁਣ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

PLI ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ

ਐਪਲ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਚੀਨ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਚੀਨੀ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਕਈ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਪਲਾਇਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਕਲਪ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ PLI ਸਕੀਮ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਗਲੋਬਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜੇ ਵੀ ਐਪਲ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਈਫੋਨ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਹੀਆਂ ਸਪੋਰਟ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਚੀਨ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਪਲ ਅਤੇ ਸੈਮਸੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸਬਸਿਡੀ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਫਿਲਹਾਲ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਇੱਥੇ Foxconn, Tata Electronics ਅਤੇ Pegatron ਵਰਗੇ ਪਾਰਟਨਰ ਆਈਫੋਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਡਲ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਆਈਫੋਨ 17 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਡਲ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ Pro ਅਚੇ Pro Max ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਐਪਲ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਈਫੋਨ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਨਿਰਮਾਣ ਵੀ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਿਥੀਅਮ-ਆਈਨ ਬੈਟਰੀ ਸੇਲ, ਫੋਨ ਅਤੇ ਵਾਚ ਦੇ ਧਾਤ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅਤੇ ਏਅਰਪੌਡ ਵਰਗੇ ਉਪਕਰਣ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਐਪਲ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

