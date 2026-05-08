Apple ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ, 'Apple Intelligence' ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ AI ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਓਪਨ
ਐਪਲ ਆਪਣੇ 'Apple Intelligence' ਦੇ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਏਆਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Published : May 8, 2026 at 10:14 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਐਪਲ ਆਪਣੇ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰਣਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਉਹ ਆਪਣੇ 'Apple Intelligence' ਦੇ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਏਆਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। Bloomberg ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁਪਰਟੀਨੋ ਸਥਿਤ ਇਹ ਤਕਨੀਕੀ ਦਿੱਗਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਹੁਣ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ iOS ਦੇ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਡਿਫੌਲਟ 'Apple Intelligence' ਸੈਟਅੱਪ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਕਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਏਆਈ ਮਾਡਲਾਂ ਵਿੱਚੋ ਚੁਣਨ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਵੇਗੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਏਆਈ ਮਾਡਲਾਂ ਵਿੱਚ OpenAI ਦਾ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ, ਗੂਗਲ ਦਾ ਜੇਮਿਨੀ ਅਤੇ Anthropic ਦਾ ਕਲਾਊਂਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਪਲ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਾਈਸ ਸਹਾਇਕ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰੈਪਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਏਆਈ ਫੀਚਰਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਏਆਈ ਮਾਡਲਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਗਾ।
Bloomberg ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੂਜ਼ਰਸ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰ, ਜਿਸਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ Extensions ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਨਰੇਟਿਵ ਏਆਈ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਅਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ 'Apple Intelligence' ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਐਪ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਏਆਈ ਟੂਲਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਿਰੀ, Writing Tool ਅਤੇ Image Playground ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਏਗਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਪਗ੍ਰੇਡ iOS 27, iPadOS 27 ਅਤੇ macOS 27 ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Bloomberg ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਪਲ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਪ ਸਟੋਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਿਰੀ ਲਈ ਸਾਰੇ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਏਆਈ Extensions ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਨੇਟਿਵ ਵਾਈਸ ਸਹਾਇਕ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਏਆਈ ਮਾਡਲਾਂ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਯੂਜ਼ਰ ਜੇਮਿਨੀ ਏਆਈ ਮਾਡਲ ਚੁਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਅਵਾਜ਼ Claude AI, ChatGPT ਜਾਂ ਇੱਥੋ ਤੱਕ ਕਿ ਐਪਲ ਦੇ ਸਿਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਅਲੱਗ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਪਲ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਏਆਈ ਮਾਡਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਕੰਟੈਟ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਚਾਹੇ ਇਹ ਤਕਨੀਕੀ ਦਿੱਗਜ਼ ਬਾਹਰੀ ਮਾਡਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਏਆਈ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਦਾ ਰਹੇ।
iOS 27 ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਚੀਜ਼ਾਂ
Bloomberg ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐਪਲ ਵਿੱਚ ਏਆਈ-ਪਾਵਰਡ ਫੋਟੋ ਐਡਿਟ ਟੂਲ, ਕੈਮਰਾ ਐਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਿਰੀ ਮੋਡ ਅਤੇ Wallet ਐਪ ਵਿੱਚ ਕਸਟਮ ਪਾਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਐਪਲ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ Visual Intelligence ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਮੁੱਖ ਕੈਮਰਾ ਇੰਟਰਫੇਸ ਵਿੱਚ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਗ੍ਹਾਂ ਖੋਹ ਦਿੱਤੀ
ਐਪਲ ਨੇ 2024 ਵਿੱਚ OpenAI ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂਕਿ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਨੂੰ iOS 18.1, iPadOS 18.1 ਅਤੇ macOS Sequoia 15.1 ਵਿੱਚ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟਡ iPhones, iPads ਅਤੇ Macs 'ਤੇ Apple Intelligence ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਜਨਰੇਟਿਵ ਏਆਈ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜਿੱਥੇ Apple Intelligence ਤੈਅ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਲਾਂਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਏਆਈ-ਪਾਵਰਡ ਸਿਰੀ ਦੇ ਲਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸਦੇ 2026 ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਨੇ ਗੂਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਲਟੀ-ਈਅਰ ਡੀਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਭਵਿੱਖ ਦੇ Apple Foundation Models, Gemini Models ਅਤੇ ਕਲਾਊਂਡ ਬੁਨਿਆਂਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ Apple Intelligence ਦੇ ਫੀਚਰਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਸਿਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਐਪਲ ਨੇ ਏਆਈ-ਸਹਾਇਕ ਕੋਡਿੰਗ ਲਈ Anthropic ਦੇ Claude Sonnet 4 ਨੂੰ ਵੀ Xcode 26 ਵਿੱਚ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ। iOS 27 ਤੋਂ ਯੂਜ਼ਰਸ Apple Intelligence ਦੇ ਫੀਚਰਸ ਵਰਗੇ Writing Tools ਅਤੇ Image Playground ਲਈ ਵੀ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੇਮਿਨੀ ਜਾਂ Claude ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੁਣ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਹੁਣ ਇਕੱਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਕਈ ਸਪੋਰਟਡ ਏਆਈ ਮਾਡਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-