ਅੱਜ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ Apple ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਸਟੋਰ, ਜਾਣੋ ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਹੋਵੇਗੀ ਓਪਨਿੰਗ?

ਐਪਲ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਰਿਟੇਲ ਸਟੋਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

APPLE NOIDA STORE
December 11, 2025

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਤਕਨੀਕੀ ਦਿੱਗਜ ਐਪਲ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਰਿਟੇਲ ਸਟੋਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਰਿਟੇਲ ਸਟੋਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਬੀਕੇਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਸਾਕੇਤ, ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਹੇਬਲ ਅਤੇ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਰਿਟੇਲ ਸਟੋਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਸਟੋਰ, ਜਿਸਨੂੰ ਐਪਲ ਨੋਇਡਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 18 ਵਿੱਚ ਡੀਐਲਐਫ ਮਾਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਟੋਰ ਵੀ ਹੈ।

ਐਪਲ ਦੇ ਰਿਟੇਲ ਅਤੇ ਪੀਪਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡੀਅਰਡਰੇ ਓ'ਬ੍ਰਾਇਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਪਲ ਰਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦਾ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਐਪਲ ਨੋਇਡਾ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਏਟਰਸ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਟੋਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਐਪਲ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੈ।-ਡੀਅਰਡਰੇ ਓ'ਬ੍ਰਾਇਨ

ਐਪਲ ਨੋਇਡਾ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ

ਐਪਲ ਨੋਇਡਾ ਵਿਖੇ 80 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਨਤਮ ਐਪਲ ਉਤਪਾਦ ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਮ ਆਈਫੋਨ ਸੀਰੀਜ਼, ਐਪਲ ਵਾਚ ਅਲਟਰਾ 3 ਅਤੇ ਐਪਲ ਵਾਚ ਸੀਰੀਜ਼ 11 ਮਾਡਲ ਅਤੇ M5 ਚਿੱਪ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਆਈਪੈਡ ਪ੍ਰੋ ਅਤੇ 14-ਇੰਚ ਮੈਕਬੁੱਕ ਪ੍ਰੋ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇੱਥੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਐਪਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੈੱਟਅੱਪ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ iOS 'ਤੇ ਸਵਿਚ ਕਰਨਾ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਪਲ ਟ੍ਰੇਡ ਇਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।

ਐਪਲ ਨੋਇਡਾ ਵਿਖੇ ਗ੍ਰਾਹਕ 'ਟੂਡੇ ਐਟ ਐਪਲ' ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਐਪਲ ਕਰੀਏਟਿਵਜ਼ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਜੋ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ, ਕਲਾ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਅਤੇ ਕੋਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਕਰੀਏਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਓਪਨਿੰਗ ਡੇ ਤੋਂ ਗ੍ਰਾਹਕ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਨਵੇਂ ਹੁਨਰ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

