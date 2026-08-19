iPhone Fold ਜਲਦ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਂਚ ਪਰ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਦੇਰੀ, ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ?
ਐਪਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਲਡੇਬਲ iPhone ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ iPhone 18 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Published : August 19, 2026 at 5:31 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਐਪਲ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਫੋਲਡੇਬਲ ਆਈਫੋਨ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਯਾਨੀ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ iPhone 18 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਪਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਫੋਲਡੇਬਲ ਆਈਫੋਨ ਦਾ ਨਾਮ iPhone Fold ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਾਂਚ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਚੀਨ ਆਧਾਰਿਤ ਸਪਲਾਇਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੋਲਡੇਬਲ ਫੋਨ ਲਾਂਚ ਦੇ ਤਰੁੰਤ ਬਾਅਦ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਨਿਊਜ਼ ਆਉਟਲੈਟ ਚੈਨਲ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਪਲਾਈਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਪਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ, ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਰਿਟੇਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਪਲਾਈਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦੇਰੀ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਮਾਡਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪੁਸ਼ਟੀ
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕਰੀਅਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਰਿਟੇਲ ਨੇ ਵੀ ਆਈਫੋਨ ਫੋਲਡ ਦੇ ਲਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰੀ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ iPhone 18 ਸੀਰੀਜ਼ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਦੋਂ iPhone Fold ਰਿਟੇਲ ਸ਼ੈਲਫ 'ਤੇ ਮੌਜ਼ੂਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੀਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਫੋਲਡੇਬਲ ਫੋਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਮਿੰਗ-ਚੀ ਕੁਓ ਦਾ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਐਪਲ iPhone 18 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ iPhone Fold ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਲਾਂਚ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸਦਾ ਲਾਂਚ ਪੈਟਰਨ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਆਏ iPhone X ਵਰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਤਾਂ ਸੀ ਪਰ ਸੇਲ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਮਿੰਗ-ਚੀ ਕੁਓ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ, 2026 ਦੀ ਦੂਜੀ ਛਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 7 ਤੋਂ 8 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟਸ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਪਾਏਗੀ ਜਦਕਿ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਯੂਨਿਟਸ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, iPhone 18 Pro ਅਤੇ Pro Max ਦੀ ਕਰੀਬ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟਸ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਾਰਕ ਗੁਰਮਨ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਲਾਈਵ ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ iPhone Fold ਨੂੰ iPhone 18 Pro ਅਤੇ Pro Max ਦੇ ਸ਼ਿਪ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਲਾਂਚ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕੀਮਤ
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਪਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲਾਂਚ ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਈਫੋਨ ਫੋਲਡ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਮੌਜ਼ੂਦਾਂ ਆਈਫੋਨ ਮਾਡਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਆਈਫੋਨ ਫੋਲਡ ਦੀ ਕੀਮਤ Samsung Galaxy Fold 8 ਤੋਂ ਕਰੀਬ 700 ਡਾਲਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ 256GB ਮਾਡਲ ਫਿਲਹਾਲ ਕਰੀਬ 2,700 ਤੋਂ 3,000 ਡਾਲਰ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਪਲ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੈਮਸੰਗ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਾਈਜ਼ ਵਾਲੇ Fold 8 ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ Fold ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਈਫੋਨ ਫੋਲਡ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਾਫ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਚੈਨਲ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੱਚ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੋਲਡੇਬਲ ਫੋਨ ਦੀ ਰਿਟੇਲ ਉਪਲਬਧਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-