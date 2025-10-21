ETV Bharat / technology

Apple ਹੋਇਆ ਮਾਲੋ-ਮਾਲ, iPhone 17 ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਕਰੀ, ਜਾਣੋ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਿਊ

iPhone 17 ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਐਪਲ ਦੇ 100 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 4 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ।

Apple iPhone 17 sales
ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਸਟੋਰ (Pic Credit: Tim Cook)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : October 21, 2025 at 2:02 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Apple ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਸੋਮਵਾਰ, 21 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐਪਲ ਹੁਣ 4 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਹੁਣ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਹੈ।

ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨੰਬਰ 1 ਕੰਪਨੀ ਕਿਹੜੀ?

ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀ, NVIDIA ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਐਪਲ ਹੁਣ ਮਾਰਕੀਟ ਮੁੱਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ NVIDIA ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। iPhone 17 ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਪਲ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਛਾਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੋਜ ਕੰਪਨੀ ਕਾਊਂਟਰਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਈਫੋਨ 17 ਸੀਰੀਜ਼ ਨੇ ਚੀਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਆਈਫੋਨ 16 ਮਾਡਲ ਨਾਲੋਂ 14% ਵੱਧ ਯੂਨਿਟ ਵੇਚੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਐਪਲ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ 4.2% ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਕੁੱਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਹੁਣ ਲਗਭਗ $3.9 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਹੈ।

Apple iPhone 17 sales
companies market cap ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ (Pic Credit: Companies Market Cap)

ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਆਈਫੋਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੀ

ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਆਈਫੋਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵੀ ਉਮੀਦਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਐਵਰਕੋਰ ਆਈਐਸਆਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਦੇ ਔਨਲਾਈਨ ਆਰਡਰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦਸੰਬਰ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਮਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਐਪਲ ਨੇ $100 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ

ਐਪਲ ਨੇ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ $100 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਵਾਧੂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਇਸਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਐਪਲ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਕਮਾਈ ਰਿਪੋਰਟ: ਐਪਲ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਿਮਾਹੀ ਕਮਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਬਾਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੈ।

TAGGED:

APPLE SHARE
IPHONE 17 SALES
APPLE MARKET VALUE
APPLE IPHONE 17
APPLE IPHONE 17 SALES

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

Apple ਹੋਇਆ ਮਾਲੋ-ਮਾਲ, iPhone 17 ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਕਰੀ, ਜਾਣੋ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਿਊ

ਇਸ ਦਿਵਾਲੀ ਖਰੀਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕਾਰਾਂ, ਦੇਖੋ ਲਿਸਟ

ਮਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2025: ਅਜੇ ਵੀ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੈ ਭਾਰਤ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ?

ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਖਾਓ ਇਹ ਪੱਤਾ, ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਦੂਰ!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.