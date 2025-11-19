iPhone ਗੁਆਚ ਜਾਣ ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਣ 'ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ ਨਵਾਂ ਫੋਨ? ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ, ਜਾਣੋ

iPhone ਗੁਆਚ ਜਾਣ ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਣ 'ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ ਨਵਾਂ ਫੋਨ? ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ, ਜਾਣੋ
ਐਪਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਪਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਈਫੋਨ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Published : November 19, 2025 at 2:08 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਐਪਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਐਪਲਕੇਅਰ+ ਸੇਫ਼ਟੀ ਪਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਆਈਫੋਨ ਦੀ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਗੁੰਮ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਸ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਐਪਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਵਿਕਲਪ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ।
ਐਪਲਕੇਅਰ+ ਕੀ ਹੈ?
ਐਪਲਕੇਅਰ+ ਇੱਕ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਪਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਈਫੋਨ, ਮੈਕ, ਡਿਸਪਲੇ, ਆਈਪੈਡ, ਘੜੀਆਂ, ਹੈੱਡਫੋਨ, ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਹੋਮਪੌਡ ਲਈ ਵਾਰੰਟੀ ਕਵਰੇਜ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਐਪਲਕੇਅਰ+ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਐਪਲਕੇਅਰ+ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਕੀ ਹੈ?
ਐਪਲਕੇਅਰ+ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਈਫੋਨ ਲਈ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਵਰੇਜ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਇਹ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 799 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਚੋਰੀ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀਆਂ ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਦਾ ਆਈਫੋਨ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਗੁਆਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਪਲ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬੀਮੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 9,588 ਖਰਚ ਕਰਨ।
ਆਈਫੋਨ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਬੀਮੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਯੋਗ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈਫੋਨ 13 ਸੀਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਨਤਮ ਆਈਫੋਨ 17 ਲਾਈਨਅੱਪ ਅਤੇ ਆਈਫੋਨ SE ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਡਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਪਲ ਐਪਲਕੇਅਰ+ ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਐਪਲ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਮਤ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ, 24/7 ਤਰਜੀਹੀ ਗ੍ਰਾਹਕ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਬੈਟਰੀ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਬਦਲੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਐਪਲ ਸਟੋਰਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਐਪਲ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਪੁਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਮਾਹਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚਾਰ ਐਪਲ ਰਿਟੇਲ ਸਟੋਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਬੀਕੇਸੀ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਸਾਕੇਤ, ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਹੇਬਲ ਅਤੇ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਪਾਰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਗ੍ਰਾਹਕ ਐਪਲ ਸਪੋਰਟ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡਰ ਔਨਲਾਈਨ, ਐਪਲ ਸਪੋਰਟ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਐਪਲ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਲੱਭਣ ਲਈ ਐਪਲ ਸਪੋਰਟ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਐਪਲਕੇਅਰ+ ਪਲਾਨਾਂ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?
ਗ੍ਰਾਹਕ ਆਪਣੇ ਆਈਫੋਨ, ਆਈਪੈਡ ਜਾਂ ਮੈਕ 'ਤੇ ਸੈਟਿੰਗਜ਼ ਐਪ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਲਾਨ ਵਿਕਲਪ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਡਿਵਾਈਸ ਤੋਂ ਹੀ ਐਪਲਕੇਅਰ+ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਕਲਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
