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WWDC 2026 ਦੌਰਾਨ ਐਪਲ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੀਚਰ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ

ਐਪਲ ਨੇ WWDC 2026 ਦੌਰਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਖਾਸ ਫੀਚਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।

APPLE CHILD SAFETY FEATURES
APPLE CHILD SAFETY FEATURES (APPLE)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 10, 2026 at 2:55 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਐਪਲ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਇਵੈਂਟ WWDC 2026 ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਨਵੇਂ ਅਪਡੇਟ iOS 27 ਅਤੇ ਸਿਰੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਵਤਾਰ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਐਪਲ ਨੇ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਚਾਈਲਡ ਸੇਫ਼ਟੀ ਫੀਚਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਐਪਲ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਈ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਆਈਫੋਨ ਅਤੇ ਆਈਪੈਡ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।

ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਫੀਚਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਐਪਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਫਸਟ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀਂ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਖ਼ਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਅਪਡੇਟ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਚਾਈਲਡ ਅਕਾਊਂਟ ਫੀਚਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਅਲੱਗ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਡਿਜੀਟਲ ਮਹੌਲ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਅਕਾਊਂਟ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਯਾਨੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸਨੂੰ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫੀਚਰ ਦਾ ਐਕਸੇਸ ਮਿਲੇਗਾ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਡਲਟ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਲੌਕ ਕਰਨਾ, ਐਪ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਉਮਰ ਅਨੁਸਾਰ ਐਪਾਂ ਦਿਖਾਉਂਣਾ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਕੰਟੈਟ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਕ੍ਰੀਨ ਟਾਈਮ ਦਾ ਨਵਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਆਸਕ ਟੂ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਏਲਾਉਂਸ ਵਰਗੇ ਫੀਚਰਸ ਵੀ ਜੋੜੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।

ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਪੂਰੀ ਨਜ਼ਰ

ਐਪਲ ਨੇ ਕੰਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸੇਫਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਅਪਡੇਟ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਪੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਿਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਨਵੇਂ ਕੰਟੈਕਟ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹਿੰਸਕ ਕੰਟੈਟ ਆਉਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਪਲ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਸਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਫੀਚਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਰਾਹਤ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਫੋਨ 'ਤੇ ਕੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੀਐਮਆਰ ਦੇ ਬੀਪੀ ਪ੍ਰਭੂ ਰਾਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹੌਲ ਦੇਵੇਗਾ, ਓਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਪਲ ਦਾ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਐਂਡਰਾਈਡ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਹਿਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਕਾਊਂਟਰਪੁਆਇੰਟ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਤਰੁਣ ਪਾਠਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਇਵੈਂਟ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕ੍ਰੀਨ ਟਾਈਮ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਕੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਹਰ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

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