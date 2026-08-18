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iPhone 15 ਵਿੱਚ ਓਵਰਹੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ

ਰੋਹਤਕ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਐਪਲ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਓਵਰਹੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ 45,000 ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ।

APPLE INDIA IPHONE 15 REFUND
APPLE INDIA IPHONE 15 REFUND (APPLE)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 18, 2026 at 5:34 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਐਪਲ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਆਈਫੋਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਵਾਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰੋਹਤਕ ਖਪਤਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਐਪਲ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਹਕ ਨੂੰ 45,500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਗ੍ਰਾਹਕ ਦੇ iPhone 15 ਵਿੱਚ ਆਈ ਖਰਾਬੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਹਕ ਨੇ iPhone 15 ਵਿੱਚ ਓਵਰਹੀਟਿੰਗ ਯਾਨੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ?

7 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਕਮੀਸ਼ਨ ਵੱਲੋ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਬੀਰ ਫੋਗਟ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ 64,999 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ iPhone 15 ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਓਵਰਹੀਟਿੰਗ, ਬਲੂਟੁੱਥ ਕੰਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਅਤੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਮੱਸਿਆ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਐਪਲ ਦੇ ਕਸਟਮਰ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਕਸਟਮਰ ਕੇਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਫੋਨ ਦੀਆਂ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਫੋਨ ਠੀਕ ਚੱਲੇਗਾ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਜਬੀਰ ਫੋਗਟ ਦੇ ਫੋਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਐਪਲ ਦੇ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ ਗਏ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਪਲ ਦੇ ਕਸਟਮਰ ਕੇਅਰ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਨੂੰ ਰਾਜਬੀਰ ਫੋਗਟ ਨੇ ਐਪਲ ਦੇ ਕਸਟਮਰ ਕੇਅਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋ ਦੱਸੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਈਫੋਨ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

ਰਾਜਬੀਰ ਫੋਗਟ ਫਿਰ ਤੋਂ ਐਪਲ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ iCloud ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 31 ਮਈ 2024 ਨੂੰ 75 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ iCloud ਸਟੋਰੇਜ ਵੀ ਖਰੀਦ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਕੰਨੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਕੰਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਜੀਓ ਤੋਂ ਏਅਰਟਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਲਿਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਪਲ ਦੇ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਰਾਜਬੀਰ ਫੋਗਟ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਨੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਬੀਰ ਫੋਗਟ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ iPhone 15 ਬਦਲਣ ਜਾਂ 64,999 ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਿਫੰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਐਪਲ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਐਪਲ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਡਿਫੈਕਟ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਵਾਈਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਈ, ਉਸਦਾ ਕਾਰਨ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਸੋਧਾਂ ਸੀ। ਐਪਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਫੋਨ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਧੂੜ ਦੇ ਕਣ ਪਾਏ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਪਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ, ਬੈਕ ਗਲਾਸ, ਸਕ੍ਰੈਚ ਅਤੇ ਰੀਅਰ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ। ਐਪਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ ਵਿੱਚ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਸੋਧਾਂ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਐਪਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਖਰਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਪਤਕਾਰ ਨੇ ਮੁੜ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ 'ਤੇ ਫੋਨ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਵੀ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਇਆ ਫੈਸਲਾ

ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਗੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਪੰਨੂ ਅਤੇ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਰਾਜਬੀਰ ਫੋਗਟ ਨੇ ਟੈਕਸ ਇਨਵੌਇਸਾਂ, ਅਸਫਲ ਕਾਲਾਂ ਦੇ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਟ ਅਤੇ ਜੂਨ 2024 ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜੌਬ ਸ਼ੀਟ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਹਤਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।

ਰੋਹਤਕ ਖਪਤਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਪਲ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਗ੍ਰਾਹਕ ਨੂੰ 45,500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਖਰਾਬੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਉਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ, ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਰਿਫੰਡ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਉਸੇ ਸਿਧਾਂਤ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ iPhone 15 ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਵਰਹੀਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਪਲ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅਪਡੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ iOS ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਇੱਕ ਬੱਗ ਅਤੇ ਕੁਝ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਐਪਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ।

ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ iPhone ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਫੋਰਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਇੱਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਆਈਫੋਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਫੰਡ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

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