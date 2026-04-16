Apple ਨੇ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੇ Grok ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਧਮਕੀ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਐਪਲ ਨੇ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਨਾਲ Grok ਨੂੰ ਐਪ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Published : April 16, 2026 at 10:30 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਅਕਸਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੀ ਕੰਪਨੀ xAI ਦਾ Grok AI ਚੈਟਬਾਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਹੈ। ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਵੱਡੀ-ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੀ ਕੰਪਨੀ xAI ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟਿਮ ਕੁੱਕ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਐਪਲ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਐਪਲ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੀ ਏਆਈ ਕੰਪਨੀ xAI ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ Grok ਐਪ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਐਪ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਪਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕਈ ਐਪਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀ-ਛੋਟੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਤਰੁੰਤ ਐਪ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸਨੇ Grok ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸਗੋ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਚੇਤਾਵਨੀ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ।
ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਦੋ ਦਸੰਬਰ 2025 ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X 'ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਉਭਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ xAI ਦਾ ਚੈਟਬਾਟ ਗ੍ਰੋਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਗਿਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਕੱਪੜੇ ਹਟਾ ਕੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਡੀਪਫੇਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਾਲਗ ਔਰਤਾਂ ਸਗੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਜਨਵਰੀ 2026 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਾਫ਼ੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਿਆ। X 'ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਏਆਈ ਜਨਰੇਟਡ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ 25 ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿਚਕਾਰ ਗ੍ਰੋਕ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਰੀਬ 20,000 ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਫੀਸਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਥਿਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਸੈਨੇਟਰ ਰੌਨ ਵਾਈਡਨ, ਬੇਨ ਰੇ ਲੁਜਾਨ ਅਤੇ ਐਡਵਰਡ ਮਾਰਕੀ ਨੇ ਐਪਲ ਦੇ ਸੀਈਓ ਟਿਮ ਕੁੱਕ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਦੇ ਸੀਈਓ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ X ਅਤੇ Grok ਦੋਨਾਂ ਐਪਾਂ ਨੂੰ ਤਰੁੰਤ ਐਪ ਸਟੋਰ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਕਿ ਇਹ ਐਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਟੈਟ ਫਿਲਾਉਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਐਪਲ ਨੇ ਜਨਤਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਚੁੱਪ ਸੀ। ਇਸ ਚੁੱਪੀ ਕਰਕੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਐਪਲ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਹੁਣ NBC News ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਨੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ X ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਨਵੇਂ ਖੁਲਾਸੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ
NBC News ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਪੱਤਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਐਪਲ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟਰ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਨੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਪੱਤਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਐਪਲ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਐਕਸ ਅਤੇ ਗ੍ਰੋਕ ਦੋਨਾਂ ਐਪਾਂ ਉਸਦੇ ਐਪ ਸਟੋਰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਛਪੀਆਂ, ਐਪਲ ਨੇ ਤਰੁੰਤ ਐਕਸ ਅਤੇ xAI ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਟੈਟ ਸੰਜਮ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ।
xAI ਨੇ ਗ੍ਰੋਕ ਦਾ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਵਰਜ਼ਨ ਐਪਲ ਦੇ ਰਿਵਿਊ ਲਈ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤਾ ਪਰ ਐਪਲ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਅਜੇ ਸਵਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਪਡੇਟ ਵਰਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਬਦਲਾਅ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਐਪਲ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਗ੍ਰੋਕ ਨੂੰ ਐਪ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਧਮਕੀ ਸੀ, ਕਿਉਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗ੍ਰੋਕ ਐਪਲ ਦੇ ਐਪ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਸਾਰੀਆਂ ਐਪਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਟਾਪ-4 ਐਪਾਂ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਸੀ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ xAI ਨੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੋਕ ਐਪ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਪਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਸਵਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਐਪਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰੋਕ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਦਾ ਨਵਾਂ ਅਪਡੇਟ ਸਵਿਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
xAI ਨੇ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ?
- ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ xAI ਨੇ ਕੁਝ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ।
- ਗ੍ਰੋਕ ਦੀ ਇਮੇਜ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪੇਡ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰਸ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
- ਅਸਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੀਚਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ।
- ਪ੍ਰੋਂਪਟ ਫਿਲਟਰ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਤਾਂਕਿ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
X ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਸੇਫ਼ਟੀ ਅਕਾਊਂਟ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਖ਼ਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਗਿਆ ਦੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਡੀਪਫੇਕ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਟੂਲਾਂ ਨਾਲ ਅਸਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਹਟਾਉਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। xAI ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਪਬਲਿਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਾਡਲ ਅਪਡੇਟ।
ਸਮੱਸਿਆ ਅਜੇ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ
NBC News ਦੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕੀ ਸਾਰੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗ੍ਰੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਆਗਿਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਹਿਲਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਯੂਜ਼ਰਸ ਅਜੇ ਵੀ xAI ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੌਲੀਏ ਵਿੱਚ, ਸਪੋਰਟ ਬ੍ਰਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਕਿਨਟਾਈਟ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰੀਆ
ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਰੌਬ ਬੋਂਟਾ ਨੇ xAI ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ Tennessee ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ੋਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ xAI 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਕਿ ਗ੍ਰੋਕ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਬਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੰਟੈਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਮੁਕੱਦਮਾ ਪੱਖ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਗ੍ਰੋਕ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ xAI ਵੱਲੋਂ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਨ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ X ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਯੂਰਪ ਸੰਘ ਨੇ X ਨੂੰ ਗ੍ਰੋਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ 2026 ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੁਖ਼
ਗ੍ਰੋਕ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮ ਰਿਹਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ MeitY ਨੇ 2 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ X ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ 2000 ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਨਿਯਮਾਂ 2021 ਦੇ ਅਧੀਨ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। MeitY ਨੇ ਐਕਸ ਨੂੰ 72 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਗ੍ਰੋਕ ਨੂੰ ਅਸ਼ਲੀਲ, ਪੋਰਨ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਕੰਟੈਟ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ X ਨੇ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ Safe Harbor ਯਾਨੀ ਯੂਜ਼ਰ ਜਨਰੇਟਡ ਕੰਟੈਟ ਲਈ ਮਿਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਛੋਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮਸਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਜਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਦੱਸਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਗ੍ਰੋਕ ਦੇ ਉਸ ਵਰਜ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਅਸਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਇਸ ਖੁਲਾਸੇ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਕੀ ਹੈ?
ਗ੍ਰੋਕ ਅਤੇ ਐਪਲ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਐਪ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋ ਪੂਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਦਾ ਹੈ। ਐਪਲ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਐਪ ਸਟੋਪ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਲਈ ਕਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਐਪਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਤਰੁੰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਸਟੋਰਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਵੱਡੀਆਂ ਐਪਾਂ ਦੀ ਆਉਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਐਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਿਭਾਉਦੇ ਹੋਏ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇੱਥੋ ਤੱਕ ਕਿ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਖੁਦ ਵੀ ਐਪਲ 'ਤੇ OpenAI ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਐਪ ਸਟੋਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਰਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੀਪਫੇਕ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹਨ ਪਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਖਿਰਕਾਰ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਇਹ ਸਮਾਜ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਅਤੇ ਐਕਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਈਓ ਨੂੰ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਯੂਰਪੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਪੈਰਿਸ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਕਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪਾ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੋਰ ਉਲਝਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
