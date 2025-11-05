ਐਪਲ ਨੇ ਆਪਣੇ iPhone ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਨਵਾਂ ਅਪਡੇਟ, ਆਈਫੋਨ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੱਲ

ਐਪਲ ਨੇ ਆਪਣੇ iPhone ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਨਵਾਂ ਅਪਡੇਟ, ਆਈਫੋਨ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੱਲ
ਐਪਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਈਫੋਨ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਈ ਨਵਾਂ iOS 26.1 ਅਪਡੇਟ ਰੋਲ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : November 5, 2025 at 1:03 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਤਕਨੀਕੀ ਦਿੱਗਜ ਐਪਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਈਫੋਨ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਈ ਨਵਾਂ iOS 26.1 ਅਪਡੇਟ ਰੋਲ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਪਡੇਟ ਹੁਣ ਡਾਊਨਲੋਡ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਐਪਲ ਨੇ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਵੀਨਤਮ ਫਰਮਵੇਅਰ ਸੰਸਕਰਣ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ iOS 26.0.1 ਨਾਲ ਜਾਣੀਆਂ-ਪਛਾਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਅਤੇ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਅਪਡੇਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਕਵਿਡ ਗਲਾਸ ਸੈਟਿੰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹਨਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਪਲ ਮੌਜੂਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਡਲਟ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ iOS 26.1 ਅਪਡੇਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲਿਕਵਿਡ ਗਲਾਸ ਸੈਟਿੰਗ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫੌਲਟ 'ਕਲੀਅਰ ਲੁੱਕ' ਅਤੇ ਨਵੇਂ 'ਟਿੰਟੇਡ ਲੁੱਕ' ਵਿਚਕਾਰ ਸਵਿਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੂਪਰਟੀਨੋ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ," ਇਸ ਨਾਲ ਲਾਕ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਐਪਸ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ UI ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦਾ ਧੁੰਦਲਾਪਨ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।"
ਤਕਨੀਕੀ ਦਿੱਗਜ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਕਈ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਜ਼ੀਬਿਲਟੀ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨਯੋਗਤਾ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਹੁਣ ਕੈਮਰਾ ਐਪ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਲਾਕ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਸਵਾਈਪ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
iOS 26.1 ਫਰਮਵੇਅਰ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਨਾਲ ਐਪਲ ਏਅਰਪੌਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਮਰਥਿਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੀਨੀ (ਸਰਲੀਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਗਤ), ਜਾਪਾਨੀ, ਕੋਰੀਆਈ ਅਤੇ ਇਤਾਲਵੀ ਤੋਂ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਏਅਰਪੌਡਸ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਮਰਥਿਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਨੌਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ (ਯੂਕੇ, ਯੂਐਸ), ਫ੍ਰੈਂਚ, ਜਰਮਨ, ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਅਤੇ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਪਲ iOS 26.1 ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵੈੱਬ ਸਮੱਗਰੀ ਫਿਲਟਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਪਲ ਦਾ ਟੀਚਾ 13 ਤੋਂ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਡਲਟ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।
ਐਪਲ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ iOS 26.1 ਅਪਡੇਟ ਵਿੱਚ ਕਰਨਲ ਅਤੇ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਲਈ ਸੁਧਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਨਤਮ ਅਪਡੇਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕੈਮਰਾ, ਫੋਟੋਆਂ, ਫਾਈਂਡ ਮਾਈ, ਸਫਾਰੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੈੱਬਕਿੱਟ ਇੰਜਣ ਸਮੇਤ ਐਪਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਪਲ ਦਾ ਨਵੀਨਤਮ iOS 26.1 ਅਪਡੇਟ ਸਥਾਨਕ ਕੈਪਚਰ ਨਾਲ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਹਰੀ USB ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨਾਂ ਲਈ ਗੇਨ ਕੰਟਰੋਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਉਪਭੋਗਤਾ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਕ ਕੈਪਚਰ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੈਨੂਅਲ ਵਰਕਆਉਟ ਲੌਗਿੰਗ ਹੁਣ ਐਪਲ ਦੇ ਫਿਟਨੈਸ ਐਪ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ iOS 26.1 ਅਪਡੇਟ ਘੱਟ-ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਫੇਸਟਾਈਮ ਆਡੀਓ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-