Apple ਨੇ ਐਪ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਮਸ਼ਹੂਰ AI ਚੈਟਬਾਟ Talkie, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਸ਼ਲੀਲ ਮੈਸੇਜ! ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਐਪਲ ਨੇ Talkie ਐਪ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਐਪ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : November 27, 2026 at 12:13 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਐਪਲ ਨੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ MiniMax ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ Talkie ਐਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਪ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ Talkie 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਪ ਦੇ ਏਆਈ ਕਿਰਦਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਣਸੀ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜ ਰਹੇ ਸੀ।
Talkie ਐਪ ਨੂੰ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ਰਸ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਚੂਅਲ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਕਈ ਕਿਰਦਾਰ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। MiniMax ਚੀਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ੰਘਾਈ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਵਰਜ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ Xingye ਹੈ।
ਇਹ ਐਪਲ ਐਪ ਸਟੋਰ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਪਲੇ ਸਟੋਰ 'ਤੇ 18+ ਰੇਟਿੰਗ ਵਾਲਾ ਐਪ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਈਨ-ਅੱਪ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਖੁਦ ਦੱਸਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਇਸ ਐਪ ਦੀ ਕੰਮਜ਼ੋਰ ਉਮਰ ਜਾਂਚ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ Talkie?
ABC News ਅਤੇ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਐਪ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜ ਰਹੇ ਸੀ। MiniMax ਅਤੇ ਐਪਲ ਨੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੈਂਸਰ ਟਾਵਰ ਅਨੁਸਾਰ, Talkie ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਅਤੇ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। 2024 ਵਿੱਚ Talkie ਅਤੇ Xingye ਨੇ MiniMax ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ 60 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ ਐਪ ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਕਰੀਬ 1.1 ਕਰੋੜ ਮਹੀਨਾਵਰ ਐਕਟਿਵ ਯੂਜ਼ਰਸ ਸੀ। MiniMax ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਕੋਡਿੰਗ ਅਤੇ ਮਲਟੀਮਾਡਲ ਏਆਈ ਮਾਡਲ ਜਿਵੇਂ MiniMax M1 ਅਤੇ Hailuo-02 'ਤੇ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਏਆਈ ਚੈਟਬਾਟਾਂ 'ਤੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਨਜ਼ਰ
ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਚੈਟਬਾਟ 'ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੇ ਗ੍ਰੋਕ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸੀ। CharacterAI 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਏਆਈ ਸਾਥੀ ਐਪਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। Xingye ਸਮੇਤ ਐਪਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਨਿਰਭਰਤਾ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ByteDance ਅਤੇ Alibaba ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਐਪਾਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਜਿਵੇਂ ਏਜੰਟ ਫੀਚਰਸ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ। ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੇ ਵਰਚੂਅਲ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
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