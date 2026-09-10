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Apple Watch Series 12 ਅਤੇ Ultra 4 ਲਾਂਚ, ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਸੇਲ?

Apple ਨੇ Watch Series 12 ਅਤੇ Ultra 4 ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

APPLE SURPRISE AND SHINE EVENT
APPLE SURPRISE AND SHINE EVENT (APPLE)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 10, 2026 at 10:41 AM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਐਪਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮਾਰਟਵਾਚ ਲਾਈਨਅੱਪ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ Apple Watch Series 12 ਅਤੇ Ultra 4 ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ watchOS 27 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ Readiness ਐਪ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਟ੍ਰੈਂਥ ਵਰਕਆਊਟ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਬਿਹਤਰ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਟੀਕਲ ਸੈਂਸਿੰਗ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Apple Watch Series 12 ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ Ceramic ਕੇਸ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਹੈ। Ultra 4 ਵਿੱਚ ਬੈਟਰੀ ਲਾਈਫ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਸਮਾਰਟਵਾਚਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, iPhone Duo ਅਤੇ AirPods 5 ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ।

Apple Watch Series 12 ਅਤੇ Ultra 4 ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ

Apple Watch Series 12 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਭਾਰਤੀ ਕੀਮਤ 56,900 ਰੁਪਏ ਜਦਕਿ Apple Watch Ultra 4 ਦੀ ਕੀਮਤ 1,09,900 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਮਾਡਲ ਪ੍ਰੀ-ਆਰਡਰ ਲਈ ਕੱਲ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਸੇਲ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।

Apple Watch Series 12 ਦੇ ਫੀਚਰਸ

Apple Watch Series 12 ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੋ ਸਾਈਜ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ 42mm ਅਤੇ ਦੂਜਾ 46mm. ਇਸਦੇ ਕੇਸ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ, ਟਾਈਟੇਨੀਅਮ ਅਤੇ ਸਿਰੇਮਿਕ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ Dark Bronze, Black, Light Gold ਅਤੇ Space Grey ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਟਾਈਟੇਨੀਅਮ ਵਾਲਾ ਗੋਲਡ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਟਾਈਟੇਨੀਅਮ ਕਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਿਰੇਮਿਕ ਵਾਲਾ ਪਰਲ ਵਾਈਟ ਅਤੇ ਨਾਈਟ ਬਲੂ ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਇਸ ਵਾਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੈਲਥ ਸੈਂਸਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਆਪਟੀਕਲ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਹਾਰਟ ਸੈਂਸਰ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਟੀਕਲ ਹਾਰਟ ਸੈਂਸਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰੀਨ LED ਲੱਗੇ ਹਨ, ਜੋ ਦਿਨ ਭਰ ਹਰ ਪੰਜ ਸਕਿੰਟ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਮਾਪਦੇ ਹਨ। Heart Rate Variability ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ 24 ਗੁਣਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ HRV ਮਾਪ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ Recover HRV ਅਤੇ ਦੂਜਾ Overall HRV.

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਵਾ, ਨਵਾਂ Readiness ਸਕੋਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੋਡ, ਵਾਇਲਟ ਸਾਈਨ ਅਤੇ ਨੀਂਦ ਦੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ 0 ਤੋਂ 10 ਤੱਕ ਦਾ ਸਕੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਚਾਰ ਸਲਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ-Recover, Pace Yourself, Ready ਜਾਂ Go For It. ਇਵੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਐਪਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇਸਦੀ ਬੈਟਰੀ 24 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ 25 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ 15 ਮਿੰਟ ਚਾਰਜ ਕਰਨ 'ਤੇ 12 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਪਾਵਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵਾਚ ਨਵੀਂ S11 ਚਿਪਸੈੱਟ 'ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰੀ ਏਆਈ ਹੁਣ watchOS 27 ਰਾਹੀਂ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਸਿਰੀ ਐਪ ਅਤੇ ਸਿਰੀ ਮੋਡਿਊਲਰ ਵਾਚ ਫੇਸ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਂਹ 'ਤੇ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਪਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਫੀਚਰਸ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਆਡੀਓ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਫੀਚਰਸ ਵਿੱਚ Sound Recognition, Live Rewind, Siri Recap ਅਤੇ Shazam ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

Apple Watch Ultra 4 ਦੇ ਫੀਚਰਸ

Apple Watch Ultra 4 ਨੂੰ ਐਪਲ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਬਲੈਕ ਟਾਈਟੇਨੀਅਮ ਫਿਨਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਲੂਪ, ਅਲਪਾਈਨ ਲੂਪ ਅਤੇ ਓਸ਼ੀਅਨ ਬੈਂਡ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੰਗ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਓਸ਼ੀਅਨ ਬੈਂਡ ਹੁਣ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸਿਲੀਕੋਨ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਗ੍ਰੇ, ਕੈਲਪ ਅਤੇ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।

Ultra 4 ਵਿੱਚ ਵੀ ਓਹੀ ਹੈਲਥ ਸੈਸਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਚ S11 ਚਿਪਸੈੱਟ 'ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ Readiness ਫੀਚਰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਗਤੀਵਿਧੀ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੋਡ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਨੀਂਦ ਦੇ ਡਾਟਾ ਤੋਂ 0-10 ਦਾ ਸਕੋਰ ਬਣਾਉਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੰਬੀ ਆਊਟਡੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ Pedometer ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਵਰਕਆਊਟ ਵਿੱਚ ਦੂਰੀ ਦਾ ਮਾਪ ਅਤੇ ਦਿਨ ਭਰ ਦੇ ਕਦਮ ਕਾਊਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ Ultra 4 ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ 'ਤੇ 50 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਦਾ ਬੈਟਰੀ ਬੈਕਅੱਪ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੋ ਲੋਅ ਪਾਵਰ ਵਿੱਚ 84 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 15 ਮਿੰਟ ਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਕਰੀਬ 18 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

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