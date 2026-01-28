ETV Bharat / technology

ਭਾਰਤ 'ਚ ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ Apple AirTag, ਚਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਬੈਗ ਸਮੇਤ ਦੂਰ ਪਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਟ੍ਰੈਕ

ਐਪਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ AirTag ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਂਜ, ਤੇਜ਼ ਆਵਾਜ, ਬਿਹਤਰ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਫੀਚਰਸ ਨਾਲ ਲੈਂਸ ਹੈ।

By ETV Bharat Tech Team

Published : January 28, 2026 at 5:25 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਐਪਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸ AirTag ਦਾ ਦੂਜਾ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ AirTag ਪਹਿਲਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ, ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਮਾਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚਾਬੀਆਂ, ਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਪਰਸ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੱਭ ਸਕਣ।

ਐਪਲ AirTag ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸਦਾ ਨਵਾਂ ਵਰਜ਼ਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਰੇਂਜ, ਤੇਜ਼ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਆਵਾਜ ਵਾਲੇ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਗ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਪਲ ਦੇ Find My ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰੈਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਐਪਲ AirTag ਦੀ ਕੀਮਤ

ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਐਪਲ AirTag ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 3,790 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚਾਰ AirTag ਦਾ ਪੈਕ 12,900 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਪਲ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਿੰਗ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ AirTag FineWoven Key Ring ਹੈ। ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ 3,900 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ Fox Orange, Midnight Purple, Navy, Moss ਅਤੇ Black ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਐਪਲ AirTag ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ

ਐਪਲ ਨਿਊਜ਼ ਪੋਸਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਾਹਕ AirTag 'ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ ਪਰਸਨਲਾਇਜਡ ਇਨਗ੍ਰੈਵਿੰਗ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਵਾਂ AirTag ਐਪਲ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ, ਐਪਲ ਸਟੋਰ ਐਪ ਅਤੇ ਰਿਟੇਲ ਸਟੋਰਾਂ 'ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਪਲ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਵਿਕਰੀ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਐਪਲ AirTag ਦੇ ਫੀਚਰਸ

ਫੀਚਰਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ Ultra Wideband ਚਿਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ Precision Finding ਫੀਚਰ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਫੀਚਰ ਐਪਲ ਵਾਚ ਸੀਰੀਜ਼ 9 ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਨਵਾਂ AirTag ਪਹਿਲਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੇਜ਼ ਆਵਾਜ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੋਫੇ ਜਾਂ ਬੈਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੁੱਕਿਆ ਸਾਮਾਨ ਲੱਭਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, Share Item Location ਫੀਚਰ ਰਾਹੀਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਆਪਣੀ ਗੁਆਚੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਐਪਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ 50 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਇਸ ਫੀਚਰ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ AirTag ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹਿਸਟਰੀ ਸੇਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਐਂਡ-ਟੂ-ਐਂਡ ਇਨਕ੍ਰਿਪਟਡ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਡਿਵਾਈਸ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੀਸਾਈਕਲ ਪਲਾਸਟਿਕ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

