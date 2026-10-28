Apple ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ MacBook Pro, ਜਾਣੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕੀਮਤ?
ਐਪਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ MacBook Pro ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : October 28, 2026 at 9:53 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਐਪਲ ਨੇ ਆਪਣਾ 14 ਇੰਚ ਦਾ MacBook Pro ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲ ਚਿਪ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਐਡਵਾਂਸਡ M6 ਚਿਪ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਏਆਈ ਅਤੇ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ M5 MacBook Pro ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਦੇ ਹਨ। ਇਸ MacBook Pro ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਲਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਬਿਜ਼ਨੇਸ ਯੂਜ਼ਰਸ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਏਟਰਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 2,39,900 ਰੁਪਏ ਹੈ।
M6 ਚਿਪ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਐਪਲ ਦਾ ਇਹ ਚਿਪ ਕਾਫ਼ੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਹੈ। M6 ਚਿਪ ਵਿੱਚ 12-ਕੋਰ ਸੀਪੀਯੂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਸੀਪੀਯੂ ਕੋਰ ਬਣਾਉਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਚਿਪ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੋਜ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਰਕਫਲੋ ਤੱਕ, ਸਭ ਕਾਫ਼ੀ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਮੂਥਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 12-ਕੋਰ ਵਾਲਾ ਸੀਪੀਯੂ ਪਿਛਲੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਚਿਪ ਯਾਨੀ M5 ਵਾਲੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਲਈ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਤੇਜ਼ ਹੈ।
AI ਵਰਕਲੋਡ ਵੀ 25 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ M1 ਵਾਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੈਕਬੁੱਕ ਤੋਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ 11 ਗੁਣਾਂ ਅਤੇ ਏਆਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 13 ਗੁਣਾਂ ਤੱਕ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਲੱਗੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਚਿਪ ਵਾਲੇ ਮੈਕਬੁੱਕ ਪ੍ਰੋ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋਗੇ।
ਐਪਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀਪੀਯੂ ਦੇ ਹਰ ਕੋਰ ਵਿੱਚ Neural Accelerators ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ Dual 16 Core Neural Engine ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਿਰੀ ਏਆਈ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਤੇ ਲੋਕਲ LLM ਚਲਾਉਣਾ ਅਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਵੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਏਆਈ ਵਰਕ ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 16GB ਤੱਕ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਮੈਮੋਰੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ 32GB ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
MacBook Pro ਦੇ ਬੈਟਰੀ ਫੀਚਰਸ
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸਦੀ ਬੈਟਰੀ ਲਾਈਫ 24 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਮੈਕਬੁੱਕਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਬੈਟਰੀ ਬੈਕਅੱਪ ਹੈ। ਐਪਲ ਅਨੁਸਾਰ, M6 ਚਿਪ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਮੈਕਬੁੱਕ ਪ੍ਰੋ ਲੈਪਟਾਪ ਚਾਹੇ ਪਲੱਗ-ਇਨ ਹੋ ਜਾਂ ਬੈਟਰੀ 'ਤੇ, ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਐਪਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੀ ਬੈਟਰੀ 30 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਚਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ Liquid Retina XDR ਡਿਸਪਲੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਪੀਕ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈੱਸ 1600nits ਤੱਕ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਨੈਨੋ-ਟੈਕਸਚਰ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਜੋ ਚਮਕ ਅਤੇ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ MacBook Pro ਵਿੱਚ 12MP ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਸਟੇਜ ਕੈਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਫ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਛੇ ਸਪੀਕਰ ਵਾਲਾ ਸਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ Spatial Audio ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮਾਈਕ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੀਓ ਕੁਆਲਿਟੀ ਏਰੇ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਵਾਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਆਉਦੀ ਹੈ।
ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਾਸੀਅਤ
ਨਵੇਂ MacBook Pro ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਲਈ Wi-Fi 7 ਅਤੇ Bluetooth ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਾਰਟਸ ਵਿੱਚ HDMI, MagSafe 3, ਤਿੰਨ Thunderbolt 4, SDXC ਕਾਰਡ ਸਲਾਟ ਅਤੇ ਹੈੱਡਫੋਨ ਜੈਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਕਸਟਰਨਲ ਡਿਸਪਲੇ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਇਹ macOS 27 Golden Gate ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਸਿਰੀ ਏਆਈ, ਐਪਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਫੀਚਰਸ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਰਿਫਾਈਨਮੈਂਟਸ ਹੈ। ਸੈਫਾਰੀ ਵਿੱਚ ਟੈਬ ਸੰਗਠਨ, ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫੋਟੋਜ਼ ਐਪ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟ ਐਡੀਟਿੰਗ ਵਰਗੀ ਚੀਜ਼ ਅਸਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
MacBook Pro M6 ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 14 ਇੰਚ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ 2,39,900 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਯੂਜ਼ਰਸ 18,742 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਹੀਨਾਵਰ No-Cost EMI ਦੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਆਫਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟੈਂਟ ਕੈਸ਼ਬੈਕ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਪੇਸ ਬਲੈਕ ਅਤੇ ਸਿਲਵਰ ਸਮੇਤ ਦੋ ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਰਾਤ 10:40 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀ-ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ 6 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਐਪਲ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ M6 ਚਿਪ ਦੇ ਨਾਲ MacBook Pro ਦਾ 16 ਇੰਚ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ ਲਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਨਵਾਂ 14 ਇੰਚ MacBook Pro ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਹੀ ਡਿਵਾਈਸ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ, ਲੰਬੀ ਬੈਟਰੀ ਅਤੇ ਏਆਈ ਫੀਚਰਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਇੰਟੇਲ ਜਾਂ M1 ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡਾ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-