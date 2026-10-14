Apple ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ HomePod mini 2 ਸਪੀਕਰ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਖਾਸ?
ਐਪਲ ਨੇ HomePod mini 2 ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : October 14, 2026 at 3:23 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਐਪਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਮਾਰਟ ਸਪੀਕਰ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ HomePod mini 2 ਹੈ। ਐਪਲ ਨੇ ਕੱਲ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆਂ ਵਿੱਚ 'Welcome Home' ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਇਵੈਂਟ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਈ ਖਾਸ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ HomePod mini 2 ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਭਾਰਤੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ-ਆਰਡਰ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਨਵੇਂ ਐਪਲ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵੇਂ ਸਿਰੀ ਏਆਈ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਾਫ਼ੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 5 ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਸਾਊਂਡ ਅਨੁਭਵ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰੀ ਏਆਈ ਸਪੋਰਟ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅਪਡੇਟ ਰਾਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਅਪਡੇਟ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
Introducing Apple HomeView! It recognizes up to six people, connects seamlessly across your Apple devices, and makes managing your home easy with Siri AI. All in a stunning, elegant design with privacy built right in. https://t.co/S83Rzt4H6A— Greg Joswiak (@gregjoz) October 13, 2026
ਸਿਰੀ ਏਆਈ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਦਲੇਗਾ?
ਸਿਰੀ ਏਆਈ ਐਪਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਬਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਐਪਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਦਾਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਪਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਾਲਾ ਆਈਫੋਨ ਜਾਂ ਆਈਪੈਡ ਹੈ, ਤਾਂ HomePod mini ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਟੈਕਸਟ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕੇਗਾ।
ਇਹ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਪਛਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘਰ ਦੇ ਛੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਮੈਸੇਜ ਅਤੇ ਟਾਈਮਰ ਵਰਗੇ ਐਪਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਰੀ ਏਆਈ, ਆਈਫੋਨ ਅਤੇ ਆਈਪੈਡ ਦੇ ਐਪਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-
- ਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਗਾਣਾ ਲੱਭਣਾ
- ਕੈਲੰਡਰ ਇਵੈਂਟ ਜਾਂ ਜਗ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰੀਮਾਇੰਡਰ ਲਗਾਉਣਾ
- ਈਮੇਲ ਵਿੱਚ ਆਈ ਰੈਸਿਪੀ ਲੱਭਣਾ
- ਘਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਜੋੜਨਾ
ਇਸਦੇ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਗਭਗ ਹਰ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਵੈੱਬ ਤੋਂ ਨਵੀਨਤਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੱਭ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਪਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਾਲਾ ਆਈਫੋਨ ਜਾਂ ਆਈਪੈਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਿਰੀ ਏਆਈ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਅਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਮ ਥਿਏਟਰ
HomePod mini 2 ਛੋਟੇ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਚਾਰੋ ਪਾਸੇ ਫੈਲਣ ਵਾਲੀ 360 ਡਿਗਰੀ ਅਵਾਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਇਕੱਲੇ, ਸਟੀਰੀਓ ਪੇਅਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮਲਟੀਰੂਮ ਸੈੱਟਅੱਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਵਿੱਚ Apple S10 ਅਤੇ ਐਡਵਾਂਸਡ ਕੰਪਿਊਟੇਸ਼ਨਲ ਆਡੀਓ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਰੇਂਜ, ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਅਵਾਜ਼ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਐਪਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਪੀਕਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚਾਰ ਸਪੀਕਰ ਵਾਲਾ ਸਰਾਊਂਡ ਸਾਊਂਡ ਫੀਚਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਲਈ ਐਪਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਕੋਲ ਚੌਥੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ Apple TV 4K ਅਤੇ HomePod Mini 2 ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਰੋ ਮਿਲ ਕੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਵਾਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਅਤੇ ਪੱਧਰ ਖੁਦ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਚਾਰ HomePod Mini 2 ਜਾਂ HomePod ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਮੈਕ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ, ਗੇਮ, ਫੇਸਟਾਈਮ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਫੀਚਰ ਵਾਈ-ਫਾਈ 6E ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਨਵੇਂ ਬਲੂਟੁੱਥ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਵਾਲੇ ਮੈਕ 'ਤੇ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ।
Sound Glow ਫੀਚਰ
ਐਪਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਪੀਕਰ ਵਿੱਚ ਸਾਊਂਡ ਗਲੋ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੀਚਰ ਨਾਲ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਉੱਪਰੀ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਪਰਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਝਿਲਮਿਲਾਉਦਾ ਹੈ। ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ ਬਾਸ ਬਦਲਣ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਤਰੁੰਤ ਅਸਰ ਦਿਖਾਉਦਾ ਹੈ। Now Playing ਵਿੱਚ ਦਿਖ ਰਹੇ ਗਾਣੇ ਦੇ ਐਲਬਮ ਆਰਟਵਰਕ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਰੰਗ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਗਾਣੇ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੀਂਹ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਸਾਊਂਡਸਕੇਪ ਚੁਣੋਗੇ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇਗਾ। ਸਾਊਂਡ ਗਲੋ ਨੂੰ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਜ਼ਰਸ ਕੋਲ ਐਪਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਾਲਾ ਆਈਫੋਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸਮਾਰਟ ਹੋਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਨਵਾਂ ਅਨੁਭਵ
ਐਪਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ HomePod Mini ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਬੋਲ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:
- ਸਾਹਮਣੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲੌਕ ਕਰਨਾ।
- ਘਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਸਮੇਂ ਗੈਰਾਜ ਬੰਦ ਕਰਨਾ।
- ਸੌਂਦੇ ਸਮੇਂ ਪਰਦੇ, ਥਰਮੋਸਟੈਟ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ।
HomePod Mini 2 ਦੀ ਕੀਮਤ
HomePod Mini 2 ਨੂੰ ਪਿੰਕ, ਗ੍ਰੀਨ, ਬਲੂ ਅਤੇ ਮਿਡਨਾਈਟ ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ 18,900 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 1,715 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਰ EMI ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰੀ-ਆਰਡਰ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-