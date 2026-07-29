iPhone ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ Apple ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈ ਸਕੋਗੇ ਕਈ ਡਿਵਾਈਸਾਂ

iPhone ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ Apple ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈ ਸਕੋਗੇ ਕਈ ਡਿਵਾਈਸਾਂ
ਐਪਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲੀਜ਼ਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : July 29, 2026 at 12:07 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਐਪਲ ਨੇ iPhone, Apple Watch, Mac ਅਤੇ iPad ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲੀਜ਼ਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। US ਵਿੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਰਿਟੇਲ ਐਪਲ ਸਟੋਰਾਂ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਐਪਲ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਪਲਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੂਜ਼ਰਸ ਐਪਲ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਜਿਹਾ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਏਆਈ ਦੇ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਐਪਲ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅਸਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਾਂ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੀਜ਼ਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਐਪਲ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ Klarna ਵੱਲੋ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Klarna ਇੱਕ ਫਿਨਟੇਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਜੋ 'ਹੁਣੇ ਖਰੀਦੋ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ' ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਐਪਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਫਟ ਕ੍ਰੇਡਿਟ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਗ੍ਰਾਹਕ ਦੇ ਕ੍ਰੇਡਿਟ ਸਕੋਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।
ਲੀਜ਼ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਖਤਮ ਹੋਣ 'ਤੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਆਪਣੇ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਪਲ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਲਾਂਚ ਨਾਲ ਆਈਫੋਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਈਫੋਨ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਆਈਫੋਨ ਭੁਗਤਾਨ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
Apple Upgrade: ਐਪਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਾਂ ਲਈ ਲੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ
ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਯੂਜ਼ਰਸ iPhone ਅਤੇ Apple Watch ਲਈ 12 ਜਾਂ 24 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਅਤੇ Mac ਅਤੇ iPad ਲਈ 24 ਜਾਂ 36 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲੀਜ਼ ਦੀ ਲਾਗਤ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:-
- iPhone 17e ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੀਮਤ $17.99 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੈ।
- iPhone 17 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੀਮਤ $22.99 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੈ।
- iPhone Air ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੀਮਤ $28.99 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੈ।
- iPhone 17 Pro ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੀਮਤ $31.99 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੈ।
- iPad mini ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੀਮਤ $11.99 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੈ।
- iPad Air ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੀਮਤ $15.99 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੈ।
- iPad Pro ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੀਮਤ $24.99 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੈ।
- Apple Watch Series 11 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੀਮਤ $11.99 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੈ।
- Apple Watch Ultra 3 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੀਮਤ $24.99 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੈ।
- MacBook Air ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੀਮਤ $24.99 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੈ।
- MacBook Pro ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੀਮਤ $38.99 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਾਹਕ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਐਪਲ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਏਨਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਐਪਲ ਟ੍ਰੇਡ-ਇਨ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਡ-ਇਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮਹੀਨਾਵਰ ਲੀਜ਼ ਭੁਗਤਾਨ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੈਮਸੰਗ ਦੀ ਸਮਾਰਟ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਪਲਾਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਮਸੰਗ ਅਤੇ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਲੈਕਸੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਈ ਸਮਾਰਟ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਪਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਐਪਲ ਦੇ ਆਫ਼ਰ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਲੱਗ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ 70 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ-ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਜਾਂ ਮਹੀਨਾਵਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ।
ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਸਲੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਬਾਕੀ 30 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਕੇ ਫੋਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ੍ਹ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਗਲੈਕਸੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨਾਲ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਬਸ ਫੋਨ ਵਾਪਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਪਲਾਨ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਸ ਲਈ 30 ਫੀਸਦੀ ਬਾਏਬੈਕ ਮੁੱਲ ਮਿਲਦਾ ਸੀ।
ਇਹ ਪਲਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਈ-ਕਮਾਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਤੇ ਰਿਟੇਲ ਸਟੋਰ 'ਤੇ EMI ਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
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