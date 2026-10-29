Apple ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਟਚਸਕ੍ਰੀਨ ਲੈਪਟਾਪ ਕੀਤਾ ਲਾਂਚ, ਕੀਮਤ ਸੁਣ ਉੱਡ ਜਾਣਗੇ ਹੋਸ਼!

Apple ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਟਚਸਕ੍ਰੀਨ ਲੈਪਟਾਪ ਕੀਤਾ ਲਾਂਚ, ਕੀਮਤ ਸੁਣ ਉੱਡ ਜਾਣਗੇ ਹੋਸ਼!
ਐਪਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਟਚਸਕ੍ਰੀਨ MacBook Pro ਲੈਪਟਾਪ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : October 29, 2026 at 11:56 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਐਪਲ ਨੇ ਆਪਣੇ 'Pro and Tell' ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ PROLED XDR ਡਿਸਪਲੇ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ MacBook Pro ਲੈਪਟਾਪ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਲੈਪਟਾਪ 14 ਇੰਚ ਅਤੇ 16 ਇੰਚ ਦੇ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਆਉਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਟਚ-ਸਮਰੱਥ OLED ਸਕ੍ਰੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋ ਕਿਸੇ ਮੈਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪਤਲੇ ਅਤੇ ਹਲਕੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਲੈਪਟਾਪ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਲਾਈਫ ਮਿਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ M5 Pro ਅਤੇ M5 Max ਚਿਪਸੈੱਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਵਾਂ MacBook Pro ਲੈਪਟਾਪ ਐਪਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਤੇ ਸਿਰੀ ਏਆਈ ਦੇ ਨਾਲ macOS 27 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 6 ਸਪੀਕਰ ਸਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ, ਥੰਡਰਬੋਲਟ 5 ਪੋਰਟ, 12MP ਸੈਂਟਰ ਸਟੇਜ ਕੈਮਰਾ ਅਤੇ ਸਟੂਡੀਓ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲੇ ਮਾਈਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ MacBook Pro ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ
ਨਵੇਂ MacBook Pro ਲੈਪਟਾਪ ਦੇ 14 ਇੰਚ ਵਾਲੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 3,49,900 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 16 ਇੰਚ ਵਾਲੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 4,09,900 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ MacBook Pro ਦੇ M5 Max ਚਿਪ ਦੀ 14 ਇੰਚ ਡਿਸਪਲੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 5,49,900 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 16 ਇੰਚ ਮਾਡਲ ਦੀ 5,89,900 ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਗ੍ਰਾਹਕ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨੈਨੋ ਟੈਕਸਚਰ ਗਲਾਸ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਪੀਯੂ ਅਤੇ ਜੀਪੀਯੂ ਕੋਰ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਮੈਮੋਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੋਰੇਜ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਮਾਡਲ ਅਜੇ ਪ੍ਰੀ ਆਰਡਰ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ 6 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।
MacBook Pro ਦੇ ਫੀਚਰਸ
OLED ਟਚਸਕ੍ਰੀਨ ਵਾਲਾ ਐਪਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ MacBook Pro ਮਾਡਲ 2000nits ਤੱਕ ਦੀ ਪੀਕ HDR ਅਤੇ SDR ਬ੍ਰਾਈਟਨੈੱਸ, 120Hz ਦੇ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਦਰ, P3 ਅਤੇ ਅਡੋਬ RGB ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾਈਡ ਕਲਰ ਗੈਮਟ ਅਤੇ 10,000,000:1 ਦਾ ਕੰਟ੍ਰਾਸਟ ਰੇਸ਼ੋ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਕ੍ਰੀਨ ਮਲਟੀ ਟਚ ਜੈਸਚਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਕ੍ਰੋਲਿੰਗ, ਪਿੰਚਿੰਗ ਰੋਟੇਟਿੰਗ, ਡਰਾਇੰਗ ਵਰਗੇ ਕਈ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਕ੍ਰੀਨ ਵਿੱਚ Dynamic ਆਈਲੈਂਡ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਪੌਟਲਾਈਟ, ਲਾਈਵ ਗਤੀਵਿਧੀ ਅਤੇ ਸਿਰੀ ਏਆਈ ਲਈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
14 ਇੰਚ ਵਾਲੇ ਮਾਡਲ ਦਾ ਭਾਰ 1.38 Kg ਹੈ ਜਦਕਿ 16 ਇੰਚ MacBook Pro ਦਾ ਭਾਰ 1.82 Kg ਹੈ। MacBook Pro ਲਈ ਭਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ-ਗ੍ਰੇਡ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ MacBook Pro ਟਚ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਥੰਡਰਬੋਲਟ 5 ਪੋਰਟ, ਇੱਕ HDMI ਪੋਰਟ, ਇੱਕ ਮੈਗਸੇਫ 3 ਪੋਰਟ, ਇੱਕ SDXC ਕਾਰਡ ਸਲਾਟ, ਇੱਕ ਹੈੱਡਫੋਨ ਜੈਕ, ਵਾਈ ਫਾਈ 7 ਅਤੇ ਬਲੂਟੁੱਥ 6 ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
M5 Pro ਅਤੇ M5 Max ਚਿਪਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਇਸ ਨਵੇਂ ਡਿਵਾਈਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਾਲਾ ਥਰਮਲ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਤੇਜ਼ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਮੈਮੋਰੀ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਪਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿਪਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਸ਼ੇਡਰ ਕੋਰ ਵਾਲਾ ਜੀਪੀਯੂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੀਪੀਯੂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਔਨ-ਚਿਪ ਮੈਮੋਰੀ ਲਈ Dynamic ਕੈਸ਼ਿੰਗ ਆਪਟੀਮਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ MacBook Pro 'ਤੇ 3D ਮਾਡਲਿੰਗ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਲੇਂਡਰ, ਯੂਨਿਟੀ ਐਡਿਟਰ ਵਰਗੀਆਂ ਐਪਾਂ ਅਤੇ AAA ਗੇਮਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਆਏਗਾ।
ਐਪਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ MacBook Pro ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ M5 Pro, M1 Pro ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 10.9 ਗੁਣਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ, ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਏਟਿਵ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, M5 Max ਐਪਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਿਲੀਕਾਨ ਹੈ, ਜੋ M1 Max ਤੋਂ 12 ਗੁਣਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ 3D VFX ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਏਆਈ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਕੰਪੋਜ਼ਰਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
MacBook Pro ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਤੇ ਸਿਰੀ ਏਆਈ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਐਂਡਵਾਸ ਏਆਈ ਐਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਮੇਜ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਲਈ Comfy Desktop, LLMs ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮਿਸਟੀ ਸਟੂਡੀਓ ਅਤੇ LM ਸਟੂਡੀਓ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਐਨਹਾਂਸਮੈਂਟ ਲਈ ਟੋਪਾਜ਼ ਵੀਡੀਓ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੀਓ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲਾ ਥ੍ਰੀ-ਮਾਈਕ ਐਰੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਾਈਸ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਛੇ ਸਪੀਕਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਾ ਬੂਫਰ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਟਵੀਟਰ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਾਸ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਪੈਸ਼ੀਅਲ ਆਡੀਓ ਅਤੇ ਡੌਲਬੀ ਐਟਮਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ 12MP ਸੈਂਟਰ ਸਟੇਜ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਡੈਸਕ ਵਿਊ ਫੀਚਰ ਹੈ, ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਫ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਫੀਚਰਸ ਵਿੱਚ ਟਚ ਆਈਡੀ, ਐਂਡ-ਟੂ-ਐਂਡ ਇਨਕ੍ਰਿਪਟਡ ਪਾਸਵਰਡ ਐਪ, ਐਂਟੀਵਾਇਰਸ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ, ਫਾਈਲ ਵਾਲਟ ਅਤੇ ਫਾਇੰਡ ਮਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-