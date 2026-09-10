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Apple ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੜਨ ਵਾਲਾ iPhone, ਕੀਮਤ ਜਾਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਹੈਰਾਨ!

ਐਪਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਲਡੇਬਲ ਆਈਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

IPHONE DUO LAUNCHED
IPHONE DUO LAUNCHED (Apple)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 10, 2026 at 9:31 AM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਐਪਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੜਨ ਵਾਲਾ ਫੋਲਡੇਬਲ ਆਈਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਦਾ ਨਾਮ iPhone Duo ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੀਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਫੋਨ ਦਾ ਨਾਮ iPhone Ultra ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਫੋਨ ਦਾ ਨਾਮ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਈਫੋਨ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਸਕ੍ਰੀਨ ਅਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਈਫੋਨਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੈ।

iPhone Duo ਦੇ ਫੀਚਰਸ

iPhone Duo ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ eSIM ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਰੀਰਕ ਸਿਮ ਨੂੰ ਇਸ ਆਈਫੋਨ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਗ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਡਿਸਪਲੇ 7.6 ਇੰਚ ਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕ੍ਰੀਜ਼ ਲਗਭਗ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਉਸ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਸਟਮ ਨੈਨੋ ਟੈਕਸਚਰ ਫਿਨਿਸ਼ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਕਸਟਮ ਪੋਲੀਮਰ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਹਾਈ-ਸਟ੍ਰੈਂਥ ਗਲਾਸ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਫੋਲਡੇਬਲ ਆਈਫੋਨ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ 5.4 ਇੰਚ ਦਾ Super Retine XDR ਕਵਰ ਡਿਸਪਲੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਹਰੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੇ ਪੈਨਲ ਦੋਨਾਂ 'ਤੇ Ceramic Shield ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਫੋਨ iOS 27 ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਪ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ iPhone Duo ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਪਲਿੱਟ ਵਿਊ ਤੋਂ ਮਲਟੀਟਾਸਕਿੰਗ ਅਸਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਐਪਾਂ ਨੂੰ ਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਸਵਾਈਪ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਸਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਈਫੋਨ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਫੋਲਡ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਰਜ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਸਟੈਂਡਬਾਏ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਆਈਫੋਨ ਵਿੱਚ A20 Pro ਚਿਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰਾ ਕੈਮਰਾ ਸੈਟਅੱਪ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 48MP ਦਾ ਮੇਨ ਕੈਮਰ ਅਤੇ 48MP ਦਾ Fusion Ultra Wide ਕੈਮਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਬੈਟਰੀ ਲਾਈਫ ਬਾਰੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੀ ਬੈਟਰੀ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ 'ਤੇ 31 ਘੰਟੇ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਪਲੇਬੈਕ ਮਿਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਾਹਰੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ 'ਤੇ 44 ਘੰਟੇ ਅਤੇ ਦੋਨੋਂ ਸਕ੍ਰੀਨਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਿੰਗਲ ਚਾਰਜ ਵਿੱਚ 22 ਘੰਟੇ ਬੈਕਅੱਪ ਮਿਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

iPhone Duo ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ

iPhone Duo ਦੇ 256GB ਸਟੋਰੇਜ ਵਾਲੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 2,99,900 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 512GB, 1TB ਅਤੇ 2TB ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਹਨ। ਇਸ ਆਈਫੋਨ ਦੇ ਪ੍ਰੀ-ਆਰਡਰ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ ਜਦਕਿ ਸੇਲ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। iPhone Duo ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰ ਵਾਈਟ ਅਤੇ ਨਾਈਟ ਸਕਾਈ ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ।

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