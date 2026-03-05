Apple ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ MacBook! ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਫੀਚਰਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ
Apple ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ MacBook Neo ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : March 5, 2026 at 3:51 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਐਪਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਲੈਪਟਾਪ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੈਪਟਾਪ ਦਾ ਨਾਮ MacBook Neo ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੈਪਟਾਪ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਨਵੇਂ ਮੈਕ ਯੂਜ਼ਰਸ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਪਲ ਦਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਮੈਕਬੁੱਕ ਸਟਾਇਲਸ਼ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਹਲਕੇ ਭਾਰ ਅਤੇ ਪਾਵਰਫੁੱਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਦਾ ਹੈ।
MacBook Neo ਦੇ ਫੀਚਰਸ
MacBook Neo ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ Silver, Blush, Citrus ਅਤੇ Indigo ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਪ੍ਰੀ-ਬੁੱਕਿੰਗ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ 11 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਲੈਪਟਾਪ ਕਾਫ਼ੀ ਪਤਲਾ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਮੋਟਾਈ 12.7mm ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰ ਸਿਰਫ਼ 1.23 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ 13 ਇੰਚ ਦਾ ਲਿਕਵਿਡ ਰੇਟਿਨਾ ਡਿਸਪਲੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ Resolution 2408x1506 ਪਿਕਸਲ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦੀ ਪੀਕ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈੱਸ 500nits ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 1 ਬਿਲੀਅਨ ਕਲਰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਫੋਟੋ ਕਾਫ਼ੀ ਸ਼ਾਰਪ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
iPhone 17e, iPad Air, MacBook Air, MacBook Pro...— Tim Cook (@tim_cook) March 4, 2026
And now, say hello to the all-new MacBook Neo!
We’re so excited to bring the magic of Mac to even more people around the world. pic.twitter.com/z2w4RmShRO
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਛੇ ਕੋਰ ਵਾਲਾ A18 Pro ਚਿਪਸੈੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ iPhone 16 Pro ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਇਸੇ ਚਿਪ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਪਲ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਆਈਫੋਨ ਦਾ ਚਿਪ ਕਿਸੇ ਮੈਕਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, 5 ਕੋਰ GPU ਅਤੇ 16-ਕੋਰ ਨਿਊਰਲ ਇੰਜਣ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਈ ਵਿੰਡੋ ਲੈਪਟਾਪਾਂ ਤੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਏਆਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ ਤੱਕ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
MacBook Neo ਵਿੱਚ 1080p FaceTime HD ਕੈਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, Magic Keyboard, Touch ID ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਸੈਂਸਰ ਅਤੇ ਮਲਟੀ ਟਚ ਟ੍ਰੈਕਪੈਡ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ 36.5ਵਾਟ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ 20ਵਾਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੈਪਟਾਪ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਾਰਜ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 16 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ Wi-Fi 6E ਅਤੇ Bluetooth 6 ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੈਪਟਾਪ ਬਾਕਸ ਤੋਂ ਹੀ ਨਵੇਂ macOS Tahoe ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਦਾ ਹੈ।
MacBook Neo ਦੀ ਕੀਮਤ
MacBook Neo ਦੇ 8GB ਰੈਮ+256GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 69,900 ਰੁਪਏ ਜਦਕਿ 8GB ਰੈਮ+512GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 79,900 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਖਾਸ ਆਫ਼ਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਪਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸਟੋਰ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ MacBook Neo ਦੇ 256GB ਵਾਲੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ 59,900 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 512GB ਵਾਲੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ 69,900 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
