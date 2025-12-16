Apple Fitness+ ਸੁਵਿਧਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ, ਕੀਮਤ ਸਿਰਫ਼ 149 ਰੁਪਏ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਮਿਲਣਗੇ ਲਾਭ?
ਐਪਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ Apple Fitness+ ਸੁਵਿਧਾ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Published : December 16, 2025 at 5:07 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਐਪਲ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਸੁਵਿਧਾ Apple Fitness+ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਪਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਸਾਨ, ਸਮਾਰਟ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਤਰੀਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਐਪਲ ਫਿੱਟਨੈੱਸ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਟ੍ਰੇਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿੱਟਨੈੱਸ ਗੋਲ ਪੂਰੇ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰਿਵਾਰਡਸ ਵੀ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Apple Fitness+ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 49 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
Apple Fitness+ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ
Apple Fitness+ ਇੱਕ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਆਧਾਰਿਤ ਸੁਵਿਧਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ 149 ਰੁਪਏ ਹਰ ਮਹੀਨਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਯੂਜ਼ਰਸ ਸਾਲ ਦਾ ਪਲਾਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ 999 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਪਲਾਨ ਵੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਪਲਾਨ ਇਕੱਠਾ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਵਾਲਾ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਸਸਤਾ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ Apple One ਪਲਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, Apple Fitness+ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜ ਹੋਰਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਐਪਲ ਨਵੇਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰੀ-ਟ੍ਰਾਈਲ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਲੋਕ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸੁਵਿਧਾ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜ਼ਮਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਪਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਨਵੀਂ ਐਪਲ ਵਾਂਚ, ਆਈਫੋਨ, ਆਈਪੈਡ, ਐਪਲ ਟੀਵੀ, ਏਅਰਬੱਡਸ ਪ੍ਰੋ ਜਾਂ ਪਾਵਰਬੀਟਸ ਪ੍ਰੋ 2 ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਫ੍ਰੀ Apple Fitness+ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਆਫ਼ਰ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਇਆ ਡਿਵਾਈਸ ਨਵੇਂ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Apple Fitness+ ਵਿੱਚ ਕੀ-ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ?
ਐਪਲ ਅਨੁਸਾਰ, Apple Fitness+ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 12 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰੈਂਥ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਯੋਗਾ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ, ਕਿੱਕਬਾਕਸਿੰਗ, ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਅਤੇ ਮਾਈਡਫੁੱਲ ਕੂਲਡਾਊਨ ਵਰਗੀਆਂ ਕਸਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਰਕਆਊਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 45 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਆਪਣੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਸਰਤ ਕਰ ਸਕੇ।
Apple Fitness+ ਆਈਫੋਨ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਐਪਲ ਵਾਚ ਅਤੇ ਏਅਰਬੱਡਸ ਪ੍ਰੋ 3 ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹਾਰਟ ਰੇਟ, ਬਰਨ ਹੋਈ ਕੈਲੋਰੀ ਅਤੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਰਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਰਿਅਲ ਟਾਈਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿਖਦੀ ਹੈ।
ਪਰਸਨਲ ਪਲਾਨ ਅਤੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ ਸਪੋਰਟ
Apple Fitness+ ਐਪ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ਰਸ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਰੇਡੀਮੈਂਡ ਪਲਾਨ ਚੁਣੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ, ਵਰਕਆਊਟ ਟਾਈਮ, ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਦਿਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਸਟਮ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
Apple Fitness+ ਨੂੰ ਐਪਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਰਕਾਊਟ ਦੌਰਾਨ Hip Hop, R&B, Latin Grooves ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਟ੍ਰੈਕਸ ਸੁਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਰਹੇ।
ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ Time to Walk ਫੀਚਰ
ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਲਈ Apple Fitness+ ਵਿੱਚ 12 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥੀਮਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ Calm, Sleep ਅਤੇ Sound. ਐਪਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਆਸਾਨ ਤਕਨੀਕ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਿਨਭਰ ਮਾਈਂਡਫੁੱਲ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਪਲ ਦਾ Time to Walk ਫੀਚਰ ਵੀ ਆਈਫੋਨ ਅਤੇ ਐਪਲ ਵਾਚ 'ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਐਪਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਰਨ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਵਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰੀਆਂ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲਾਕਾਰ Daddy Yankee, Camila Cabello ਅਤੇ Shawn Mendes, ਅਦਾਕਾਰ Simu Liu ਅਤੇ Jane Fonda ਅਤੇ Formula 1 ਡਰਾਇਵਰ Yuki Tsunoda ਵਰਗੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਐਪਲ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-