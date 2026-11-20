Apple ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਨਵਾਂ ਮੈਪ, 3D ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਸਮੇਤ ਜਾਣੋ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ ਖਾਸ?
ਐਪਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੈਪ ਅਨੁਭਵ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : November 20, 2026 at 9:40 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਐਪਲ ਨੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਮੈਪ ਅਨੁਭਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੀਂ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ, ਸੜਕਾਂ, ਇਮਾਰਤਾਂ, ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਸਾਫ ਨਜ਼ਾਰੇ ਅਤੇ 300 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 3D ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਅਪਡੇਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਖਾਸ ਫੀਚਰਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿਹਤਰ 'Natural Language Guidance' ਅਤੇ ਦੋ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਲੈਵਲ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।
ਬਿਹਤਰ 'Natural Language Guidance'
'Natural Language Guidance' ਅਜਿਹੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਗਲੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲਾਈਟ 'ਤੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁੜੋ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਐਪਲ ਨੇ ਖੰਭਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਵਰਗੀ ਅਸਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਮੁੜੋ।
ਦੋ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਲੇਬਲ
ਐਪਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਈਨਬੋਰਡ 'ਤੇ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੋਨੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਮੈਪਸ ਵਿੱਚ ਲੇਬਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ, ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਮਰਾਠੀ ਅਤੇ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ।
ਮੈਪ ਵਿੱਚ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਬੰਗਾਲੀ, ਗੁਜਰਾਤੀ, ਕੰਨੜ, ਮਲਿਆਲਮ, ਮਰਾਠੀ, ਤਾਮਿਲ, ਤੇਲਗੂ, ਪੰਜਾਬੀ, ਓਡੀਸ਼ਾ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਐਪਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਕੁਦਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦੋ ਭਾਸ਼ਾ ਲੇਬਲ ਦੋਨਾਂ ਲਈ iOS 27.2, iPadOS 27.2, watchOS 27.2 ਜਾਂ macOS 27.2 ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਲੇਨ ਗਾਈਡੈਂਸ ਅਤੇ ਮਲਟੀ-ਸਟਾਪ ਰੂਟਿੰਗ
ਲੇਨ ਗਾਈਡੈਂਸ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੋੜ ਜਾਂ ਉੱਚੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹੀ ਲੇਨ ਚੁਣਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਲਟੀ-ਸਟਾਪ ਰੂਟਿੰਗ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰਸ 15 ਸਟਾਪ ਤੱਕ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰੂਟ ਆਪਣੇ ਆਪ Mac ਅਤੇ iPad ਤੋਂ iPhone 'ਤੇ ਸਿੰਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਯੂਜ਼ਰਸ ਇੱਕ ਟੈਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ETA ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹਾਦਸਿਆਂ, ਖਤਰਿਆਂ ਜਾਂ ਸਪੀਡ ਜਾਂਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ
ਐਪਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਸੜਕ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਹਟਾਏ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰੀ ਏਆਈ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹਾਦਸੇ, ਖਤਰੇ ਜਾਂ ਸਪੀਡ ਚੈੱਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟਾਪ
ਕੁਝ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਮੈਪ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਰੂਟਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਨ ਕਰੋ
ਅਹਿਮਾਬਾਦ, ਬੈਂਗਲੁਰੂ, ਚੇਨਈ, ਦਿੱਲੀ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਕੋਲਕਾਤਾ, ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਯਾਤਰੀ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸਟੇਜ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਰੂਟ ਨੂੰ ਪਿੰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਉਤਰਨ ਦਾ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲਰਟ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਲੁੱਕ ਅਰਾਊਂਡ ਹਾਈ-Resolution ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੂਥ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। AR ਵਾਕਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਆਪਣੇ ਆਈਫੋਨ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪੜਾਅ-ਦਰ-ਪੜਾਅ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹੋਰਨਾਂ ਫੀਚਰਸ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜੀਆਂ, ਸਾਈਕਲ ਲੇਨ ਅਤੇ ਪੌੜੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਸਟਮ ਰੂਟ ਕ੍ਰਿਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਰਾਹ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਸੰਦੀਦਾ ਰੂਟ ਆਈਫੋਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਨਿਯਮਿਤ ਯਾਤਰਾ, ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਤੱਕ ਨੂੰ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦੇ ਰਾਹ ਦੀ ਝਲਕ ਦਿਖਾਉਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ
ਐਪਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ-ਇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਫੀਚਰਸ ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਰੈਂਡਮ ਪਛਾਣਕਰਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੀਸੈੱਟ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਐਪਲ ਦੇ ਸਰਵਰ 'ਤੇ ਸਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-