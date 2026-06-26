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ਐਪਲ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ! ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਈ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ

ਐਪਲ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਈ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

APPLE DEVICE PRICE HIKE
APPLE DEVICE PRICE HIKE (AP)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 26, 2026 at 12:02 PM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਐਪਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੈਕਬੁੱਕ ਅਤੇ ਆਈਪੈਡ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਕਾਰਨ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਮੈਮੋਰੀ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਂਚ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਵਾਧਾ ਲਗਭਗ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੈ।

ਐਪਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਕੀਮਤ ਸੂਚੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ M5 ਸੀਰੀਜ਼ ਚਿੱਪ 'ਤੇ ਬਣੇ ਮੈਕਬੁੱਕ ਪ੍ਰੋ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 20 ਫੀਸਦੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

14-ਇੰਚ ਮੈਕਬੁੱਕ ਪ੍ਰੋ ਦੀ ਕੀਮਤ M5 ਪ੍ਰੋ ਚਿੱਪ ਵਾਲੇ 2,49,900 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧਾ ਕੇ 2,99,900 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਈਪੈਡ ਏਅਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 13-ਇੰਚ ਆਈਪੈਡ ਏਅਰ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਮਾਡਲ 41.22 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਕੇ 1,19,900 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 84,900 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਸੀ।

ਐਪਲ ਵੱਲੋਂ ਮੈਕਬੁੱਕ ਨਿਓ, ਮੈਕਬੁੱਕ ਏਅਰ, ਮੈਕਬੁੱਕ ਪ੍ਰੋ, ਆਈਪੈਡ ਏਅਰ ਅਤੇ ਆਈਪੈਡ ਪ੍ਰੋ ਵਾਈ-ਫਾਈ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਗਲੋਬਲ ਪੀਸੀ ਅਤੇ ਟੈਬਲੇਟ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਲਾਗਤ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।- ਨੀਲ ਸ਼ਾਹ, ਕਾਊਂਟਰਪੁਆਇੰਟ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਵੀਪੀ

ਐਪਲ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਉਦਯੋਗ ਇੱਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਆਈ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਨੇ ਮੈਮੋਰੀ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਸਾਧਾਰਨ ਵਾਧਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਇੰਨਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਬਿੰਦੂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਈਪੈਡ ਅਤੇ ਮੈਕ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਵਾਧਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਖਪਤਕਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ 40 ਫੀਸਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਮੋਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਵੱਧਦਾ ਹਿੱਸਾ AI ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਵਧਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਮੋਰੀ ਚਿੱਪ ਲੀਡਰ ਮਾਈਕ੍ਰੋਨ ਨੇ 86 ਫੀਸਦੀ ਕੁੱਲ ਮਾਰਜਿਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।

ਐਪਲ, ਜਿਸਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਲਚਕਤਾ ਲਈ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਉੱਚ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਮਾਈ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਫਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ।-ਸਾਈਬਰਮੀਡੀਆ ਰਿਸਰਚ, ਵੀਪੀ - ਇੰਡਸਟਰੀ ਰਿਸਰਚ ਗਰੁੱਪ, ਪ੍ਰਭੂ ਰਾਮ

ਐਪਲ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਲਈ ਕੀਮਤ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਆਪਣੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਕੀਮਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਬਿੰਦੂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਐਪਲ ਲਾਗਤ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।-ਨੀਲ ਸ਼ਾਹ, ਕਾਊਂਟਰਪੁਆਇੰਟ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਵੀਪੀ

ਏਆਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਵਾਧੇ ਨੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡੀਆਰਏਐਮ, ਨੈਂਡ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟ ਚਿਪਸ ਦੀ ਅਥਾਹ ਮੰਗ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੂਜੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਏਆਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਥਿਤੀ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।-ਨੀਲ ਸ਼ਾਹ, ਕਾਊਂਟਰਪੁਆਇੰਟ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਵੀਪੀ

ਕੀਮਤ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਦਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਪਲ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਔਨ-ਡਿਵਾਈਸ ਐਪਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਾਫ਼ੀ ਮੈਮੋਰੀ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।-ਨੀਲ ਸ਼ਾਹ, ਕਾਊਂਟਰਪੁਆਇੰਟ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਵੀਪੀ

ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਐਪਲ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਜੋ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਲਈ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੈਕ ਜਾਂ ਆਈਪੈਡ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਘੱਟ ਸੰਰਚਨਾ ਲਈ ਵਾਧੂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਐਪਲ ਦੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸੰਸਕਰਣ ਖਰੀਦਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵੱਲ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।-ਨੀਲ ਸ਼ਾਹ, ਕਾਊਂਟਰਪੁਆਇੰਟ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਵੀਪੀ

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